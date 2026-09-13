Argentina tuvo un destacado comienzo en los Juegos Suramericanos 2026 y cerró la primera jornada de competencia en el segundo puesto del medallero general. La delegación nacional consiguió 11 preseas: tres de oro, una de plata y siete de bronce.
Cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos tras la primera jornada
La delegación argentina ganó 11 medallas en la primera jornada, con tres oros, una plata y siete bronces. Brasil lidera la clasificación general y Colombia cierra el podio.
La producción argentina tuvo a la natación como una de sus principales protagonistas. Las pruebas en piscina aportaron dos medallas doradas, una plateada y cuatro de bronce, en una jornada que permitió al equipo nacional posicionarse rápidamente entre las delegaciones más importantes del certamen.
La esgrima también entregó resultados positivos para Argentina, con una medalla de oro y otra de bronce. De esta manera, distintas disciplinas comenzaron a aportar a una cosecha que dejó al país detrás de Brasil al finalizar el primer día de finales.
El rendimiento argentino adquiere relevancia además por la cantidad de disciplinas que ya comenzaron a entregar resultados. Con varias competencias todavía por desarrollarse, la delegación nacional tendrá nuevas oportunidades para sumar medallas y acercarse a los primeros lugares de la clasificación.
La primera jornada también permitió establecer una tendencia inicial entre los principales equipos participantes. Brasil logró una diferencia considerable gracias a su producción dorada, mientras que Argentina se ubicó por delante de Colombia y del resto de las delegaciones que consiguieron subir al podio.
Argentina, detrás de Brasil
El liderazgo quedó en manos de la delegación brasileña, que acumuló 28 medallas: 14 de oro, ocho de plata y seis de bronce. La natación fue determinante para Brasil, que consiguió 10 títulos y estableció una diferencia importante respecto de sus principales perseguidores.
Colombia ocupa el tercer lugar de la clasificación con seis medallas, luego de obtener dos oros y cuatro platas. La delegación colombiana tuvo actuaciones destacadas en gimnasia artística y saltos ornamentales durante la jornada inaugural.
Uruguay, en tanto, se ubicó cuarto gracias a una medalla de oro conseguida en las competencias de natación. Venezuela quedó quinta con cinco preseas, entre ellas dos de plata y tres de bronce, repartidas entre esgrima y natación.
Más abajo aparecen Perú, con dos medallas de plata, y Ecuador, que consiguió una presea plateada. Chile cerró la jornada con cuatro bronces, mientras que Paraguay sumó una medalla de tercer puesto en natación.
Con 11 medallas y tres títulos en su haber, Argentina quedó bien posicionada desde el comienzo de los Juegos Suramericanos. Este lunes continuará la competencia con nuevas finales y más oportunidades para ampliar la cosecha nacional.