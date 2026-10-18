Quimera Team completó su debut mundialista con dos ubicaciones entre los diez mejores equipos del mundo. El conjunto de Venado Tuerto, que representó a la Argentina en los World Skate Games Asunción 2026, obtuvo el quinto puesto en Precisión Senior y el noveno lugar en Show Large Groups.
El equipo de patín de Venado Tuerto brilló en su debut mundialista y logró dos puestos en el top 10
Tras superar obstáculos económicos en temporadas previas, el elenco santafesino coronó un histórico debut en el certamen ecuménico de Asunción, Paraguay.
La actuación en Paraguay concretó el objetivo que las patinadoras habían planteado para esta temporada: clasificar y competir en el Mundial con sus dos formaciones Senior. Después de conseguir los pasajes en el circuito nacional, el equipo pudo presentar sus coreografías en la competencia internacional.
Quinto puesto en Precisión Senior
En Precisión Senior, Quimera sumó 60,41 puntos, una puntuación que le permitió finalizar en el quinto lugar. Así, en su primera experiencia mundialista, la formación venadense consiguió ubicarse entre los cinco mejores equipos de la especialidad.
La clasificación a esta prueba había llegado con el subcampeonato obtenido en la Copa Clausura. Ese resultado le abrió la posibilidad de representar al país en Paraguay y continuar un recorrido internacional que ya incluía una medalla de plata panamericana.
“La Última Jugada”, entre las diez mejores
La participación mundialista también tuvo a Quimera en Show Large Groups, donde presentó la coreografía “La Última Jugada”. Con 28,93 puntos, el equipo terminó en el noveno puesto.
Esta formación había asegurado su lugar en Asunción después de consagrarse campeona nacional en Show Large WS Senior durante la Copa Clausura. Los resultados de ambas disciplinas permitieron que el conjunto cerrara el Mundial con un quinto y un noveno puesto para el patinaje venadense.
De los títulos nacionales al estreno mundialista
El camino hacia Paraguay tuvo varios antecedentes durante 2026. En la Copa Apertura y la Copa Clausura, Quimera consiguió los títulos en Show Large WS Senior y Precisión Nacional Infantil, además de los subcampeonatos en Precisión WS Senior y Precisión Nacional Junior.
A esos resultados se sumó su participación en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico de Naciones, disputado en Buenos Aires, donde obtuvo dos medallas de plata, en Precisión Senior World Skate y Show Large Senior World Skate.
El debut mundialista también permitió concretar una participación que había quedado pendiente el año anterior. En 2025, Quimera había clasificado para competir en China, pero las dificultades económicas y logísticas impidieron realizar el viaje. Paraguay se convirtió entonces en la siguiente meta internacional.
El trabajo que acompañó la clasificación
El recorrido deportivo del equipo cuenta con Andrés López como entrenador y creador de las coreografías. Tras la Copa Clausura, las patinadoras habían reconocido su tarea y el acompañamiento de las familias y de quienes colaboran con la preparación de las distintas formaciones.
En aquel momento, cuando consiguieron la clasificación que finalmente las llevó a Asunción, desde Quimera expresaron: “Estos títulos son el resultado de entrenamiento, esfuerzo, disciplina, dedicación y mucha pasión por este deporte”.