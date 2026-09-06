Torneo Clausura

Racing perdió ante Atlético Tucumán y agudiza su crisis deportiva

La “Academia” quedó en el último lugar de la zona B, con cinco puntos en ocho fechas. En la próxima fecha, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda deberán visitar a Huracán, el domingo 13 de septiembre desde las 21:30, mientras que el “Decano” del fútbol tucumano recibirá a River el sábado 12, a las 17:30.