Torneo Clausura 2026

River derrotó a Independiente Rivadavia por 3-1 y se acerca a los playoffs

El triunfo deja al equipo que dirige interinamente Leonardo Ponzio en el noveno lugar de la zona B, con 10 puntos y cuatro fechas consecutivas sin derrotas por el torneo local, mientras que la “Lepra” mendocina marcha en el séptimo puesto, con 11 unidades.