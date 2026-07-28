Liga Profesional

Racing y Rosario Central empataron sin goles por el Torneo Clausura

El elenco de Avellaneda no pudo estirar la buena racha de dos triunfos en la reanudación del fútbol argentino, mientras que los dirigidos por Jorge Almirón siguen sin poder ganar tras la derrota ante Belgrano por 2 a 1 en la primera fecha.