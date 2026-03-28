#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Este sábado

Copa Argentina: Racing pone a prueba su recambio frente al sueño de San Martín de Formosa

El equipo de Gustavo Costas debuta esta noche por los 32avos de final. Con un once alternativo y la racha goleadora de Adrián Martínez, la "Academia" intenta superar un historial lleno de frustraciones.

Racing debuta en la Copa Argentina: la "Academia" busca romper su maleficio histórico. Foto: ArchivoRacing debuta en la Copa Argentina: la "Academia" busca romper su maleficio histórico. Foto: Archivo
Seguinos en
Por: 

Racing Club inicia esta noche su participación en una nueva edición de la Copa Argentina enfrentando a San Martín de Formosa.

Mirá tambiénSinner y Lehecka definen el Masters 1000 de Miami

Para este compromiso de 32avos de final, el entrenador Gustavo Costas ha decidido implementar una rotación estratégica, priorizando el descanso de algunas piezas clave pero manteniendo una columna vertebral competitiva.

En el arco, Matías Tagliamonte tomará el lugar de Facundo Cambeses, mientras que la defensa presentará caras nuevas debido a las convocatorias internacionales: Ignacio Rodríguez ocupará el lateral izquierdo en reemplazo de Gabriel Rojas, citado a la Selección Argentina.

Racing inicia su camino ante San Martín de FormosaRacing inicia su camino ante San Martín de Formosa

La zaga central estará conformada por Franco Pardo y Nazareno Colombo, acompañados por Ezequiel Cannavo en la banda derecha.

La zona de volantes tendrá a Santiago Sosa y Alan Forneris en el eje de contención, permitiendo que Matko Miljevic y Tomás Conechny se encarguen de la generación de juego.

Mirá tambiénBelgrano venció a Atlético de Rafaela y avanzó en la Copa Argentina

La principal carta de triunfo será, una vez más, Adrián "Maravilla" Martínez, quien llega en un estado de gracia goleador y buscará trasladar su eficacia de la liga local al certamen federal.

La pesada herencia de la "Academia" en el torneo

El debut de Racing siempre genera una mezcla de expectativa y cautela entre sus hinchas. Históricamente, la Copa Argentina ha sido un terreno esquivo para el conjunto de Avellaneda.

Racing vs Aldosivi. Foto: @RacingClubRacing inicia su camino ante San Martín de Formosa

Su actuación más destacada se remonta a la edición inaugural en 2012, cuando alcanzó la final pero cayó ante Boca Juniors por 2-1.

Desde entonces, el camino ha estado marcado por eliminaciones prematuras y los denominados "papelones" deportivos.

Mirá también"Es desesperante": Charles Leclerc cargó contra la gestión energética de la nueva F1

El primero ocurrió en 2013 ante Tristán Suárez, y la historia se repitió en 2018 y 2019 bajo la conducción de Eduardo Coudet, cuando Racing fue sorprendido en sus debuts por Sarmiento de Resistencia y Boca Unidos de Corrientes, respectivamente.

Entre la ilusión y la necesidad de protagonismo

Más allá de los traspiés históricos, Racing viene de mostrar una mejoría en sus últimas participaciones. En 2025, el equipo logró romper la barrera de las primeras fases alcanzando los cuartos de final, donde cayó por la mínima ante River Plate en un encuentro sumamente cerrado.

Mirá tambiénLa selección, luego del desgano, la apatía, la desmotivación y una cancha a medio llenar

Esta noche, ante el humilde pero combativo San Martín de Formosa, la obligación es doble: avanzar de fase para evitar un nuevo golpe anímico y empezar a construir un camino sólido en el único trofeo local que aún le falta en sus vitrinas modernas.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Argentina
Racing
Formosa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro