Real Madrid y Barcelona protagonizan una de las principales disputas del mercado de pases europeo por el fichaje de Rodri, mediocampista del Manchester City y ganador del Balón de Oro del Mundial 2026.
Real Madrid y Barcelona se disputan el fichaje de Rodri
El mediocampista del Manchester City, ganador del Balón de Oro del Mundial 2026, negocia su salida de Inglaterra. El club catalán se sumó a una operación que parecía encaminada con el Merengue.
El futbolista español tenía negociaciones avanzadas con el conjunto madrileño, pero las diferencias surgidas sobre las condiciones contractuales frenaron una operación que parecía encaminada.
Las diferencias con Real Madrid
Las primeras conversaciones contemplaban un contrato por cuatro temporadas. Sin embargo, el volante de 30 años habría decidido analizar otras propuestas antes de cerrar su llegada a la capital española.
Rodri busca mejorar los términos económicos ofrecidos por Real Madrid. Esa postura generó tensión en las negociaciones y abrió la posibilidad de que otros clubes ingresaran en la disputa.
El jugador tiene contrato con Manchester City hasta junio de 2027, aunque su intención sería abandonar el club después de siete temporadas.
Barcelona se sumó a la negociación
Barcelona inició contactos con el entorno del mediocampista durante las últimas horas y comenzó a preparar una propuesta para intentar quedarse con su pase.
De acuerdo con la prensa española, Rodri habría autorizado al conjunto catalán a avanzar en las conversaciones con Manchester City.
El interés del Barça modificó el escenario de una transferencia que hasta hace pocos días parecía tener a Real Madrid como principal candidato.
El precio que exige Manchester City
La operación no será sencilla para ninguno de los clubes españoles. Manchester City pretende recibir al menos 50 millones de euros por la transferencia del futbolista.
La cifra podría aumentar durante la negociación debido a la vigencia de su contrato y a su rendimiento reciente con la selección española.
Rodri viene de consagrarse campeón en el Mundial 2026, donde España derrotó a la Selección argentina en la final, y fue elegido como el mejor jugador del torneo.
Una definición abierta
Real Madrid deberá resolver las diferencias contractuales si pretende recuperar la ventaja en la negociación, mientras Barcelona trabaja en una propuesta económica para presentar al club inglés.
Las conversaciones continuarán durante las próximas horas, con los dos principales equipos de España pendientes de la decisión del mediocampista.