Hace 46 años

Reutemann y una conquista eterna en las calles de Mónaco

El 18 de mayo de 1980, Carlos Reutemann consiguió una de las victorias más emblemáticas de su carrera al imponerse en el Gran Premio de Mónaco. Bajo la lluvia, en un circuito tan exigente como impredecible, el piloto argentino llevó su Williams a la gloria y quedó para siempre entre los grandes nombres que triunfaron en las calles del principado.