Deportivo Riestra y Central Córdoba de Santiago del Estero no lograron romper la paridad e igualaron 1 a 1 en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, en el marco de la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. En un enfrentamiento marcado por las urgencias futbolísticas de dos equipos apremiados por sumar, el punto terminó resultando escaso para las aspiraciones de ambos en la lucha por ingresar a la zona de playoffs.
Riestra y Central Córdoba igualaron en un cruce de necesitados
Milton Céliz adelantó al Malevo con un impecable tiro libre en el inicio, mientras que Michael Santos estampó el 1-1 definitivo para el Ferroviario. Ambos conjuntos continúan fuera de los puestos de playoffs en la Zona A.
El cotejo arrancó con una emoción fuerte e inesperada de entrada. Apenas transcurridos 3 minutos de juego, Milton Céliz ejecutó una magistral falta directa con un remate de pierna derecha que se clavó en el ángulo superior izquierdo, dejando sin respuestas al guardameta visitante y poniendo rápidamente en ventaja a los dirigidos por Guillermo Duró. Sin embargo, el Ferroviario reaccionó antes del descanso: sobre los 38 minutos de la primera mitad, Michael Santos conectó una precisa asistencia dentro del área y definió con solidez para decretar el 1 a 1.
Con este resultado, el bache de victorias se profundiza para los dos planteles en el certamen local. El conjunto de Bajo Flores no festeja una alegría oficial desde su clasificación por penales ante Gimnasia en la Copa Argentina, sumando además una sequía en el torneo local que se remonta a la cuarta jornada, cuando venció 2-0 a Estudiantes. Curiosamente, en esa misma fecha 4 se registra el último triunfo de Central Córdoba en el campeonato, conseguido precisamente al superar por 2-1 a Unión en la ciudad de Santa Fe.
Síntesis del partido
Competencia: Torneo Clausura 2026 (Fecha 11)
Estadio: Guillermo Laza (Bajo Flores, Buenos Aires)
Árbitro: Andrés Merlos
Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Mariano Bracamonte; Braian Sánchez, Pablo Monje, Milton Céliz, Jonatan Goitía; Agustín Graneros, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Darío Cáceres; Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Leonardo Sequeira, Diego Barrera, Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez
Goles:3' PT: 1-0. Golazo de tiro libre de Milton Céliz (Deportivo Riestra). 38' PT: 1-1. Conexión ofensiva capitalizada por Michael Santos (Central Córdoba) sobre el cierre de la primera mitad.