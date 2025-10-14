Torneo Clausura 2025

Riestra empató con Platense por 1-1 y sigue liderando la zona B

Con la igualdad, Riestra se mantiene en la primera posición de la zona B, con 24 puntos, mientras que el “Calamar” es decimotercero con 11 unidades, a cuatro de la zona de clasificación. En la próxima fecha, el “Malevo” recibirá a Instituto de Córdoba, el lunes 20 de octubre a las 19, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González visitará a Rosario Central, el domingo 19 a partir de las 18.