Torneo Clausura 2025

Riestra empató con Vélez por 2-2 y se mantiene en la punta de la zona B

Con la igualdad, el “Malevo” se mantiene en el primer puesto de la zona B con 23 puntos, uno más que su rival de esta noche. En la próxima fecha, Riestra deberá visitar a Platense, el lunes 13 de octubre a las 18:30 horas, mientras que el equipo de los hermanos Barros Schelotto recibirá a Rosario Central, el sábado 11 a las 21:15.