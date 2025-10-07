Riestra empató con Vélez por 2-2 y se mantiene en la punta de la zona B

Riestra igualó por 2 a 2 con Vélez al término del partido que disputaron este lunes por la noche, en el estadio Guillermo Laza, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025.
Con la igualdad, el “Malevo” se mantiene en el primer puesto de la zona B con 23 puntos, uno más que su rival de esta noche. En la próxima fecha, Riestra deberá visitar a Platense, el lunes 13 de octubre a las 18:30 horas, mientras que el equipo de los hermanos Barros Schelotto recibirá a Rosario Central, el sábado 11 a las 21:15.
El equipo del Bajo Flores se había puesto en ventaja a los 37 minutos del primer tiempo y nueve del segundo, con los tantos de los delanteros Alexander Díaz y Jonathan Herrera, aunque la visita igualó en 45 minutos de la primera mitad y 41 de la segunda, con goles del defensor Lisandro Magallán y el volante Mateo Ramírez, en contra.
Además, en Vélez vio la roja el extremo Matías Pellegrini, cuando iban 19 minutos del segundo tiempo, por un duro choque contra un delantero rival, a pocos metros del área.
La primera jugada de peligro fue para el local, a los cuatro minutos, con un tiro libre desde la izquierda del volante Jonatan Goitia, quien metió un tiro bajo al segundo palo que fue desviado por el arquero Tomás Marchiori.
La polémica llegó a los 32 minutos, cuando un cruce entre el delantero local Alexander Díaz y el defensor Lisandro Magallán terminó en un cabezazo del atacante, que el árbitro Fernando Echenique resolvió con una amarilla por lado. El VAR revisó pero decidió no interceder en la decisión del juez.
Riestra abrió el marcador a los 37 minutos, con un lateral al área del mediocampista Pablo Monje que llegó hasta el área chica, donde fue punteado por Díaz, para luego ingresar al arco entre las piernas de Marchiori.
Vélez marcó el empate parcial en tiempo cumplido, con un córner al primer palo cabeceado por Magallán, que le cambió el poste al remate.
El “Malevo” volvió a ponerse en ventaja a los nueve minutos de la segunda parte, cuando Monje metió un centro bombeado en un tiro libre, para que el “Sultán” Herrera dispare de volea ante el achique del arquero rival y ponga el 2-1.
En 19 minutos, el mediocampista Matías Pellegrini, que ya estaba amonestado, embistió al delantero Anthony Alonso a algunos metros del área, por lo que vio la segunda amarilla y fue expulsado.
La igualdad llegó en 41 minutos con un nuevo córner, que el volante Mateo Ramírez quiso despejar pero envió contra su propio arco.
Estadio: Guillermo Laza.
Árbitro: Fernando Echenique.
VAR: Jorge Baliño.
Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitia, Pablo Monje, Alexander Díaz; Anthony Alonso, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Tomás Galván, Francisco Pizzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Goles en el primer tiempo: 37m. Alexander Díaz (R); 45m. Lisandro Magallán (V).
Goles en el segundo tiempo: 9m. Jonathan Herrera (R), 41m. Mateo Ramírez en contra (V).
Incidencia en el segundo tiempo: 19m. Matías Pellegrini expulsado (V).
Cambios en el segundo tiempo: 20m. Manuel Lanzini por Agustín Lagos (V) y Diego Valdés por Tomás Galván (V); 29m. Gabriel Obredor por Alexander Díaz (R) y Nicolás Benegas por Jonathan Herrera (R), 34m. Mateo Ramírez por Anthony Alonso (R) y Florián Monzón por Claudio Baeza (V), 45m. Thiago Silvero por Francisco Pizzini (V) y Michael Santos por Braian Romero (V).
