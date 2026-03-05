Bombazo

Golpe institucional: River anunció que no irá más a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA

El club de Núñez anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. En un comunicado, cuestionó la dinámica de decisiones y pidió procedimientos “claros y previsibles”, con temas en agenda y votación formal.