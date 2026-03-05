#HOY:

Golpe institucional: River anunció que no irá más a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA

El club de Núñez anunció que dejará de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. En un comunicado, cuestionó la dinámica de decisiones y pidió procedimientos “claros y previsibles”, con temas en agenda y votación formal.

River Plate oficializó este jueves una decisión de alto impacto político en el fútbol argentino: no participará más de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, al menos hasta que se corrijan los mecanismos internos que, según el club, hoy no garantizan previsibilidad.

El anuncio llegó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. Allí, el club remarcó su vínculo histórico con la AFA, pero marcó una línea: entiende que el funcionamiento actual del Comité Ejecutivo no ofrece las garantías procedimentales necesarias.

“Orden del día” y votaciones: el reclamo de River

En el centro del planteo aparece una crítica concreta: River pide que los temas se incorporen al orden del día con antelación y que se sometan a votación de los miembros que corresponda, como condición mínima para discutir el futuro del fútbol argentino.

El texto sostiene que en reiteradas ocasiones la dinámica observada no reflejó esos mecanismos, y que eso derivó en procesos “menos claros” que los que River dice tener en su propia Comisión Directiva. La decisión, aclaró, es temporal y condicionada a cambios.

El comunicado no enumeró episodios puntuales. Sin embargo, el contexto es evidente: en los últimos meses se acumularon debates y definiciones que generaron ruido en el ecosistema de la Liga y la AFA por su forma y su oportunidad.

El trasfondo: polémicas recientes y un calendario sensible

En ese clima, River venía insistiendo desde hace años con una agenda de reformas, como la consolidación de una competencia profesional con un torneo de 20 equipos y un esquema de recursos que acompañe el crecimiento de los clubes.

La determinación se da, además, en una semana marcada por decisiones calientes: el paro del fútbol del 5 al 8 de marzo y la reprogramación de la fecha 9 para mayo, con impacto directo en el Torneo Apertura y su tramo previo a los playoffs.

A eso se sumó el debate por los cupos internacionales: la Liga Profesional aclaró que cambios en la clasificación a Libertadores y Sudamericana se reglamentarán en 2027 y se aplicarán para 2028. El tema, por su peso deportivo y económico, aumentó la tensión.

Un mensaje hacia adentro y hacia afuera del fútbol

En el final del texto, River fijó su postura con una frase que funciona como advertencia y condición: no volverá a sentarse en esas reuniones “hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados”.

El paso es fuerte por lo institucional: River no rompe con la AFA, pero se corre del ámbito donde se discuten y se convalidan decisiones clave. En un fútbol atravesado por conflictos políticos, calendario comprimido y reglamentos en revisión, la señal amplifica el ruido.

Ahora el foco pasa a la respuesta de la AFA y del resto de los clubes: si la dinámica se revisa, si se abre una discusión formal sobre procedimientos, o si la decisión de River queda como un antecedente de fractura en un momento delicado del sistema.

Liga Profesional de Fútbol de AFA
River

