De la Bombonera al Semillero: Chiquito Romero jugará en Argentinos

Sergio “Chiquito” Romero ya no es jugador de Boca Juniors. El experimentado arquero rescindió este martes su contrato con el club de la Ribera y firmará como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors, que atraviesa una urgencia deportiva tras la lesión del Ruso Rodríguez.
La desvinculación se firmó en buenos términos, según confirmó el propio jugador, quien se despidió entre elogios hacia el club, el presidente Riquelme y los hinchas. “No es un chau, es un hasta luego”, dijo.
“No es un chau, es un hasta luego”, dijo Chiquito al anunciar que será refuerzo del Bicho. Foto: Reuters
La pelea que marcó su final
Romero reconoció que su salida estaba marcada desde el altercado con un plateísta en la Bombonera, tras la derrota ante River en octubre de 2024. “Ese día se me fue la cabeza. Fue una sentencia”, admitió. Desde entonces, su ciclo quedó herido: fue apartado, volvió fugazmente con Gago y luego cayó al banco.
Su último partido oficial fue el 23 de noviembre de 2024, ante Huracán. Este año, ni siquiera fue convocado para el Mundial de Clubes ni la Copa Libertadores.
El momento que sentenció su futuro en Boca
Por qué llega a Argentinos y qué puede jugar
Argentinos Juniors gestionó su llegada tras la grave lesión ligamentaria de Diego Rodríguez. Sin embargo, el reglamento de AFA impide sumar refuerzos tras el 70% del torneo. Como la lesión ocurrió en la fecha 12 y el límite era la 11, Romero no podrá jugar el Clausura.
Sí podrá disputar las semifinales y, si avanzan, la final de la Copa Argentina, donde el Bicho enfrentará a Belgrano. El ganador obtendrá cupo directo a la Libertadores 2026 y podría dejar a Boca sin ese pasaje.
Argentinos solo podrá usar a Romero en Copa Argentina, por una cuestión reglamentaria. Foto: REUTERS
Balance en Boca: elogios y autocrítica
Romero llegó desde el Venezia en 2022 y jugó 88 partidos con Boca. Fue figura en varias series de Copa Libertadores, incluida la final 2023 ante Fluminense, que terminó en derrota.
“Al principio me fue bien, después me costó”, evaluó. A pesar de los altibajos, se mostró conforme: “Cuando decían que estaba acabado, les demostré que no. Lo voy a volver a hacer en Argentinos”.
El arquero también valoró el gesto de Boca de facilitar su salida antes del fin de contrato. La operación, además, le representa al club un alivio financiero: su salario era uno de los más altos del plantel.
