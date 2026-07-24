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Central no empezó bien y cayó ante el campeón Belgrano en Córdoba

El “Canalla” dio un paso en falso en su debut en el Torneo Clausura, en el regreso del fútbol argentino después del Mundial. El conjunto rosarino perdió por 2 a 1 ante el “Pirata”, que sigue celebrando el título del Apertura. “Era un empate, no merecimos irnos con las manos vacías”, dijo el técnico Almirón