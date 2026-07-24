Rosario Central no tuvo un buen debut en el Torneo Clausura y se volvió de Córdoba derrotado por Belgrano, el vigente campeón del fútbol argentino. El equipo rosarino cayó por 2 a 1 este jueves, en el regreso del campeonato argentino tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Central no empezó bien y cayó ante el campeón Belgrano en Córdoba
El “Canalla” dio un paso en falso en su debut en el Torneo Clausura, en el regreso del fútbol argentino después del Mundial. El conjunto rosarino perdió por 2 a 1 ante el “Pirata”, que sigue celebrando el título del Apertura. “Era un empate, no merecimos irnos con las manos vacías”, dijo el técnico Almirón
El “Pirata” fue muy superior en el primer tiempo y lo tradujo en el marcador con un muy bonito gol de Nicolás “Uvita” Fernández, el héroe de la final del Apertura ante River. El “Canalla” logró empatarlo en el segundo tiempo a través de Julián Fernández, pero Gonzalo Metilli, con un certero remate desde afuera del área, le dio la victoria al local.
Con bajas
Central salió a jugar en el “Gigante” del barrio cordobés de Alberdi con algunas bajas en su habitual formación titular. Estuvieron Ángel Di María y Jaminton Campaz, las dos principales cartas del ataque “canalla”, pero se lo perdieron el defensor Ignacio Ovando y los delanteros Enzo Copetti y Marco Ruben, por diferentes problemas físicos.
En la primera etapa, Belgrano demostró que estaba más preciso con la pelota y el equipo del “Ruso” Zielinski encontraba pases filosos cerca del área “canalla”, sobre todo por el gran trabajo del “Mudo” Vázquez y de Rigoni. Con participación decisiva de estos dos jugadores y definición precisa de “Uvita” Fernández, Belgrano se adelantó en el marcador.
La segunda etapa fue muy distinta. Central pudo adelantar líneas y jugar más cerca del arco defendido por Manuel Vicentini.
Luego de varias situaciones propicias, el conjunto dirigido por Jorge Almirón llegó a la igualdad. Gastón Ávila ganó de cabeza en el primer palo tras un córner y Julián Fernández empujó la pelota en el arco vacío. Fue un grito con suspenso, ya que el asistente levantó la bandera, pero el VAR corrigió y convalidó el empate “canalla”.
Parecía que Central tenía todo para ir a buscar el triunfo, pero en el tramo final del partido sucedió todo lo contrario. Di María salió extenuado y Belgrano aprovechó para presionar más cerca del arco de Jeremías Ledesma. Y en el tramo final del encuentro tuvo su premio, a través de un fenomenal derechazo de González Metilli que dejó sin asunto al arquero “auriazul”.
Central no tuvo energía para ir a buscar otra vez el empate y Belgrano cerró su festejo completo con su gente en su reducto de barrio Alberdi.
El entrenador Jorge Almirón se quedó con bronca por el fallido debut en el Clausura: “Lo justo hubiese sido el empate porque en el segundo tiempo fue todo nuestro y el arquero de Belgrano fue la figura”, consideró.
“Más allá de que fue ante un rival fuerte, no sentí que el equipo necesitara cambios. Fuimos evolucionando y mejorando, da bronca el resultado, el juego no me dejó satisfecho, pero el equipo lo hizo bien”, analizó luego.
Ángel Di María también habló tras la derrota: “Hicimos un buen partido, nos costó arrancar en el primero y en el segundo mejoramos. En el semestre pasado nos pasó igual, hay que estar juntos y seguir trabajando, pensar en positivo. Tenemos que mejorar un poco atrás y que no nos conviertan tanto”, aseguró.
La selección en el camino
“Fideo” también tuvo cálidas palabras para sus ex compañeros de la selección, que lograron disputar otra final de una Copa del Mundo: “Argentina merece todo el reconocimiento por todo lo que se logró. Para mí el Mundial se terminó con Inglaterra, fue una alegría impresionante esa victoria y se notó cómo la gente lo celebró en las calles”, dijo.
“Las finales son finales, a veces toca y a veces no. Haberle ganado a Inglaterra le dio una alegría a todo el país, me puse muy feliz por ellos”, cerró Di María, que además pidió por la continuidad de Scaloni y de Messi en el seleccionado nacional.
Tras el fallido debut con Belgrano, el “Canalla” tendrá rápida revancah, ya que por la segunda fecha del Clausura recibirá a Racing este martes 28 de julio a las 21.15. Luego visitará a River en el “Monumental”, el domingo 2 de agosto a las 19.15.
Además del Torneo Clausura, Central jugará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians de Brasil. El partido de ida se disputará en el “Gigante” de Arroyito el jueves 13 de agosto, y la vuelta se jugará en San Pablo el jueves 20 de agosto.