Rosario Central cerró una semana perfecta. Todo le costó mucho, pero al final de cuentas logró su primer triunfo en la Copa Libertadores, el miércoles pasado en cancha de Libertad de Paraguay, y este domingo venció a Sarmiento de Junín en el “Gigante”, sumando tres puntos que lo dejan al borde de la clasificación a los playoffs de este Torneo Apertura, al que solo le faltan dos fechas.
Central y un triunfo agónico sobre Sarmiento que lo deja bien parado
El “Canalla” pudo ganar sobre la hora un partido que se le había complicado. Con estos tres puntos, está muy cerca de abrochar su clasificación a los playoffs a solo dos fechas del final. Volvió a jugar Di María
Además, volvió a jugar Ángel Di María, la gran figura del equipo que así dejó atrás los problemas físicos que le impidieron participar en los últimos encuentros.
Central encaró el partido de este domingo por la noche ante Sarmiento con la expectativa de sumar los tres puntos para quedar muy cerca de la clasificación a los cruces mano a mano del Torneo Apertura del fútbol argentino.
Por eso, el técnico Jorge Almirón puso en cancha a su base de jugadores titulares, que venían de hacer un esfuerzo importante para ganar en Paraguay por Copa Libertadores.
El retorno de Di María
En un trámite que se presentó trabado y con pocas acciones claras en las áreas, al “Canalla” le costó trabajo abrir el partido. Lo consiguió a los 41 minutos del primer tiempo, a partir de una acción que inició Jaminton Campaz sobre la izquierda.
Pizarro desbordó, la pelota le quedó a Guillermo “Pol” Fernández en el corazón del área y el mediocampista asistió con un lujoso taco a Alejo Véliz, quien definió suavemente ante la salida del arquero.
Con la tranquilidad de la ventaja conseguida, en el segundo tiempo Central apostó por la seguridad defensiva, la tenencia de la pelota en la mitad de la cancha y la velocidad de Campaz y Pizarro por las bandas para tratar de cerrar el partido.
Parecía que Central tenía todo controlado. Incluso Almirón mandó a la cancha a Angelito Di María, su gran figura, y a Enzo Copetti, el goleador que venía en racha, para cerrar el partido.
Pero sucedió lo inesperado: Jonathan Gómez, futbolista surgido en el “Canalla”, guapeó una pelota en el área, metió un “sombrerito” brillante y definió ante el arquero Jeremías Ledesma, que ofreció una floja resistencia y vio cómo la pelota se le metía en el arco.
Tres puntos vitales
El partido se moría con un empate con sabor a derrota para Central. El árbitro Andrés Merlos dio nueve minutos de adición y, ante las demoras del equipo visitante que se aferraba al empate, luego dio tres más. En esos 12 minutos agregados, Central finalmente encontró el triunfo que buscaba y necesitaba.
En uno de los últimos intentos desesperados, Central metió la pelota en el área, el arquero Burrai devolvió la gentileza anterior de Ledesma con un flojo rebote al medio, que encontró a Pizarro de frente al arco para hundir la pelota en la red. la locura de los hinchas en Arroyito. Victoria agónica y delirio en las tribunas del “Gigante” de Arroyito.
Con dos fechas por delante -la última de la fase regular y la novena que quedó pendiente por el paro de AFA-, el equipo “canalla” llegó a los 24 puntos, se acomodó en el cuarto puesto de la Zona B y quedó a un paso de asegurar su lugar en octavos de final.
Sin competencia internacional la próxima semana, ahora Almirón y el plantel “auriazul” tendrán varios días para preparar el duelo del viernes próximo, ante Estudiantes de Río IV en Córdoba.