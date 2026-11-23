Rosario Central hizo “palo y a la bolsa” con Gimnasia de Mendoza y se metió sin problemas en los cuartos de final del Torneo Clausura. Al equipo dirigido por Jorge Almirón le bastó solo con un tiempo para liquidar a su rival y para empezar a pensar en Barracas Central, el rival de la próxima instancia ya conocido porque en la jornada anterior había dado el golpe en Florencio Varela eliminando al siempre serio Defensa y Justicia. Y eso que el “Canalla” se dio el lujo de guardar en el banco a Ángel Di María, su máxima estrella, que sigue luchando contra una rebelde pubalgia para estar a disposición en la próxima instancia.
Central se sacó de encima sin problemas a Gimnasia de Mendoza y ya piensa en Barracas
El equipo rosarino superó sin problemas de local al “Lobo” mendocino y se metió en cuartos de final. Di María fue suplente y sigue trabajando en su recuperación para estar en buenas condiciones en las próximas instancias
Con los goles madrugadores de Jaminton Capaz -la gran figura de la tarde, intratable para toda la defensa mendocina- y de Enzo Copetti -un tanto que le viene de diez para su confianza-, Central empezó a liquidar el trámite. Sobre el final de ese mismo primer tiempo, Campaz desequilibró otra vez y su centro venenoso encontró el pie del defensor Lautaro Carrera para marcar un autogol y estampar el 3-0 irremontable para el conjunto dirigido por Darío Franco.
En el complemento, Central se dedicó a cuidar la pelota y a administrar las energías, ya dueño del resultado y del pase a los cuartos de final del torneo. Gimnasia al menos tuvo su premio a la insistencia y Facundo Lancioni pudo marcar el descuento para 3-1 definitivo. A esa altura, el conjunto de Almirón ya estaba pensando en Barracas y en no sufrir contratiempos para ese duelo de la siguiente fase, que otra vez será en el “Gigante” de Arroyito.
Quizás el único aspecto negativo para Almirón fue no haber podido mantener el arco en cero, pero es un dato muy pretencioso y anecdótico. Cada vez que aceleró, Central lastimó y demostró que es un firme candidato a pelear por el título en este Torneo Clausura. Fue una tarde soleada que terminó a pura fiesta en el estadio “auriazul”, con Camapaz, Ovando, el chileno Pizarro y Copetti como grandes figuras en un contexto de destacado rendimiento colectivo.
“Fue brillante lo del equipo en el primer tiempo, los superamos en juego y situaciones, después tuvimos mucho manejo. Hacía muchísimo calor y en el segundo tiempo lo sentimos, se notó el desgaste en lo físico”, analizó el técnico Almirón tras el encuentro, muy satisfecho con la producción de su equipo. “Tenemos la posibilidad de jugar de vuelta acá (ante Barracas) y cada partido es como una película, lo estoy disfrutando”, describió el DT.
Di María entró en el segundo tiempo y volvió a mostrar toda su jerarquía. A tal punto que casi marca otro gol olímpico para su increíble colección. Mientras tanto, sigue trabajando en la rehabilitación de la pubalgia que lo tuvo a maltraer durante gran parte de la temporada. La buena noticia es que la ausencia de “Fideo” en la nómina titular le dio la chance a Franco Cervi, que lo hizo muy bien en el primer tiempo y ahora se instala como una alternativa válida para el equipo.
“Me siento un poco mejor. Entrar hoy me venía bien para agarrar ritmo y perder un poco los miedos”, expresó el capitán “auriazul”. Lo de Angelito es día a día, semana a semana. Si se siente bien, es probable que vuelva al once titular en el próximo duelo ante Barracas Central.
Rosario Central ya está instalado en cuartos de final. Al terminar primero en su zona, sigue teniendo la ventaja de jugar de local, con el empuje que representa su popular hinchada. Y lo más importante fue el nivel que demostró el equipo, elevando todos sus niveles de confianza para lo que viene.