LPF

Central ganó un partido clave para todas las tablas y llega entonado a la final con Estudiantes

El equipo de Jorge Almirón derrotó al bravo Argentinos Juniors, rival directo en la zona y en la acumulada, y dio un paso importante para estar en la pelea en el tramo final de la temporada. Ahora el “Canalla” va por un nuevo título, el próximo sábado en Santiago del Estero