Rosario Central ganó uno de esos partidos que, al hacer la suma final, se valoran el doble. Este domingo, derrotó por 1 a 0 a Argentinos Juniors, uno de los equipos de mejor rendimiento en los últimos campeonatos, que siempre está mezclado en los primeros puestos pero no ha podido coronar.
Central ganó un partido clave para todas las tablas y llega entonado a la final con Estudiantes
El equipo de Jorge Almirón derrotó al bravo Argentinos Juniors, rival directo en la zona y en la acumulada, y dio un paso importante para estar en la pelea en el tramo final de la temporada. Ahora el “Canalla” va por un nuevo título, el próximo sábado en Santiago del Estero
El equipo de Jorge Almirón logró la importante victoria en su casa con un gol de cabeza del defensor Ignacio Ovando y de esta manera se mezcló definitivamente entre los que pelearán por un nuevo título en el final de la temporada 2026.
Y hablando de títulos, ahora Central pone todas las fichas en la Supercopa Internacional que disputará ante Estudiantes de La Plata el próximo sábado a las cuatro de la tarde en Santiago del Estero.
Central tuvo que trabajar mucho para quedarse con los tres puntos ante el “Bicho” de La Paternal. Almirón no guardó nada y utilizó su base titular, aunque sorprendió con el cambio de arquero: ante los flojos rendimientos de Jeremías Ledesma en los últimos partidos, le dio la chance a Axel Werner, que respondió bien.
El ex portero de Atlético Rafaela y Boca, entre otros equipos, ganó terreno para quedarse con el puesto y para ir de arranque en la final contra Estudiantes.
Alarma por Alan Rodríguez
El conjunto rosarino no la pasó bien en el primer tiempo, donde Argentinos pudo desplegar su juego de presión alta y buen manejo del balón.
Pero el “Canalla” se mantuvo ileso gracias al gran trabajo de los zagueros y esperó su oportunidad, que llegó precisamente sobre el final del primer tiempo, a través de un cabezazo de “Nacho” Ovando, que se había quedado en el área tras una jugada de pelota parada y clavó un ajustado cabezazo para poner a su equipo arriba.
En la segunda etapa, Central pudo encontrar más espacios para contraatacar y empezó a crecer la figura del colombiano Jaminton Campaz, que en varias oportunidades desequilibró con su velocidad y estuvo muy cerca de marcar el segundo tanto “auriazul”.
En el tramo final del partido, Central se esforzó para cuidar el resultado y el partido se fue muriendo con la seguridad del fondo “canalla” y la impotencia y la desesperación de Argentinos.
El técnico Jorge Almirón se fue expulsado en el segundo tiempo por una protesta al árbitro y fue su ayudante de campo Pablo Ricchetti quien brindó la conferencia de prensa pos partido: “Fue un partido parejo. Ellos fueron mejores en el primer tiempo”, reconoció.
La mira puesta en la Supercopa
“Me gustó la actitud de todo el equipo. Competimos a muy alto nivel. Me deja tranquilo que cuando variamos de jugadores, todos cumplen”, agregó.
“Siempre hay cosas para mejorar, pero hoy nadie se quiere enfrentar con nosotros”, tiró el integrante del cuerpo técnico de Almirón. Y ratificó que el plantel llega entonado a la final del sábado contra el “Pincha”, en la que se pondrá en juego el título de la Supercopa Internacional: “Estamos con confianza para el sábado con Estudiantes”, aseguró Richetti.
“Este triunfo es muy importante para la final que tenemos el sábado. Las situaciones estuvieron, tuvimos muchos córners, somos un equipo que ataca y que en cualquier momento puede llegar al gol”, resumió el ayudante de Jorge Almirón. Y también destacó que “es muy importante volver a vernos ahí arriba de la tabla. Nos acercamos en la anual que es nuestro objetivo principal”.
La nota negativa de la tarde lluviosa en el “Gigante” de Arroyito fue la lesión del mediocampista Alan Rodríguez, que debió salir por una molestia física y será evaluado de cara al partido del sábado que viene en Santiago del Estero.
Los “canallas” viajarán el jueves a la ciudad donde se jugará la final, porque además deben cumplir obligaciones de presentarse en conferencia de prensa junto a representantes “pincharratas”.