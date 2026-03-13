CRAI vuelve a jugar en tierra de los Springboks: este sábado enfrenta al Durbell RFC

CRAI continúa con su gira por Sudáfrica y este sábado, jugará su segundo y último partido del viaje. Enfrente estará el Durbell Rugby Club, equipo de la localidad de Somerset West, en las afueras de Ciudad del Cabo.
Cinco equipos del “Gitano” enfrentarán a sus pares del club que está ubicado en Somerset West, en las afueras de Ciudad del Cabo.
CRAI continúa con su gira por Sudáfrica y este sábado, jugará su segundo y último partido del viaje. Enfrente estará el Durbell Rugby Club, equipo de la localidad de Somerset West, en las afueras de Ciudad del Cabo.
Como dato único e histórico, es que serán cinco partidos. El quinto de los equipos “Gitanos”, enfrentará a un Menores del 20 del Durbell.
El domingo pasado (08/03), luego de jugar en la ciudad de George, la delegación completa se trasladó vía terrestre hacia Ciudad del Cabo, donde se alojaron en un hotel muy cercano al “Waterfront”, un reconociod y seguro complejo turístico, comercial y de entretenimiento, ubicado en el puerto histórico activo.
Dicha jornada fue libre. Solo se realizaron trabajos de recuperación en la pileta del hotel.
El arranque de semena encontró a CRAI con un día lunes “completo”: entrenamiento por la mañana con pesas más parte física y rugby en campo.
A la tarde, momento de seguir también conociendo y disfrutando los lugares. En esta oportunidad, visitaron la Table Mountain (una de las 7 maravollas del mundo elegida en 2011)
Martes: a la mañana, entrenamiento de pesas, trabajos físicos y rugby en cancha. En esa jornada, con más intensidad. Tarde libre, pero no del todo: previo a la cena, análisis de video.
Miércoles: último entrenamiento completo en Ciudad del Cabo por la mañana. Mientras que por la tarde, todos se dirigieron a la playa Camps Bay Beach, un lugar en la costa increíble.
El jueves, después del desayuno, el grupo partió a a las afueras de ciudad del cabo “Somerset W, a la espera de los cinco partidos ante Durbell de este sábado.