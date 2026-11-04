Comienza el cierre del año y de la primera edición del Nations Championship. En ese contexto, Los Pumas visitan a Irlanda en Dublín, este viernes 6 de noviembre desde las 17:10 horas.
Los Pumas arrancan el “fin de año” este viernes ante Irlanda
El partido será a las 17:10 (hora argentina). Felipe Contepomi confirmó el equipo con muchos retornos de los habituales titulares.
En cuanto al equipo dispuesto por Felipe Contepomi, entrenador principal del seleccionado argentino, hay varias particularidades para tener en cuenta.
Teniendo en cuenta lo que fue la “ventana” de Agosto y septiembre, donde hubo partidos de local ante Sudáfrica y dos veces con Australia, Los Pumas “recuperan” a la mayoría de sus titulares.
De hecho, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía, entre los titulares, y Joel Sclavi en el banco de suplentes, tendrán su primer test en el año.
Solo tres jugadores repiten titularidad respecto al equipo que arrancó el partido del pasado sábado 5 de septiembre en Mendoza, donde argentinos y australianos empataron en 28 puntos: Boris Wenger, Guido Petti y Pablo Matera; con la salvedad que, en el caso de Petti, jugará en la segunda línea y no en la tercera, y que Matera ocupará una vez más su posición como octavo del pack.
El Capitán Montoya, Rubiolo, Kremer, García, Albornoz, Chocobares y Mallía, son algunos de los esperados retornos al equipo principal.
Protagonistas
Los Pumas alistarán a: Boris Wenger (11 caps); Julián Montoya (120 caps) – Capitán; Francisco Moreno (3 caps); Guido Petti (104 caps); Pedro Rubiolo (31 caps); Juan Martín González (51 caps); Marcos Kremer (83 caps); Pablo Matera (127 caps) – Vicecapitán; Gonzalo García (19 caps); Tomás Albornoz (24 caps); Mateo Carreras (36 caps); Santiago Chocobares (35 caps); Justo Piccardo (13 caps); Bautista Delguy (42 caps); Juan Cruz Mallía (51 caps) – Vicecapitán.
Suplentes: Leonel Oviedo (3 caps); Mayco Vivas (44 caps); Joel Sclavi (32 caps); Efraín Elías (6 caps); Juan Martín Scelzo (2 caps); Simón Benítez Cruz (15 caps); Gerónimo Prisciantelli (6 caps); Lucio Cinti (45 caps).
Por su parte, Irlanda formará de arranque con: 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Joe McCarthy, 5. Tadhg Beirne, 6. Ryan Baird, 7. Nick Timoney, 8. Sean Jansen, 9. Craig Casey, 10. Sam Prendergast, 11. Mack Hansen, 12. Stuart McCloskey, 13. Robbie Henshaw, 14. Robert Baloucoune, 15. Hugo Keenan.
Los suplentes serán: 16. Rónan Kelleher, 17. Tom O’Toole, 18. Sam Illo, 19. James Ryan, 20. Josh van der Flier, 21. Jamison Gibson-Park, 22. Ciaran Frawley, 23. Bundee Aki.
Un poco de historia
Los argentinos e irlandeses se enfrentan desde 1952 y ya acumulan 25 duelos, de los cuales Los Pumas ganaron 8, perdieron 16 y empataron una vez.
Entre las más recordadas victorias sobresalen las ocurridas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015 (el 43-20 en los cuartos de final del Mundial 2015 fue la última vez que el equipo argentino vencieron al trébol).
Además, el conjunto nacional buscará por primera vez una victoria ante el seleccionado irlandés en el Aviva Stadium, escenario que le trae un gran recuerdo a los comandados por Contepomi ya que el año pasado se impusieron ante los British & Irish Lions por 28-24.
Cómo sigue
El del viernes, será el primero de los compromisos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputarán en el último tramo del año.
El calendario continúa de la siguiente manera:
- Sábado 14 de noviembre: vs. Italia en Génova (8:40).
- Sábado 21 de noviembre: vs. Francia en París (17:10)
- 27, 28 y 29 de noviembre: fin de semana de finales del Nations Championship, en el estadio de Twickenham en Londres, Inglaterra.