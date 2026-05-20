Las ciudades europeas de Valladolid y Bordeaux serán las sedes de las últimas dos etapas del SVNS World Championship. Esta competencia comenzó en Hong Kong, en abril, con un segundo puesto para Los Pumas 7’s.
Los Pumas 7’s están listos para al cierre de temporada
Con planteles confirmados, el seleccionado nacional de juego reducido afrontará las etapas en España y Francia.
En ese contexto, el equipo argentino ya tiene su plantel para afrontar la recta final del certamen internacional que en España se disputará del 29 al 31 de mayo, y en Francia tendrá lugar del 5 al 7 de junio.
Pumas 7´S
En esta oportunidad, Santiago Gómez Cora y sus colaboradores, decidieron que viajen dos posibles debutantes: Mateo Fossati (Belgrano Athletic) y Timoteo Silva (SIC).
Vale aclarar que Joaquín Pellandini, tras su operación en uno de sus hombros, y Santiago Mare, molestia en una de sus rodillas, no son parte de la nómina que viaja a Europa.
Plantel completo
Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro de Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Luciano González, Matteo Graziano, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Timoteo Silva, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
Cronograma
Argentina compartirá el grupo B con Nueva Zelanda, Uruguay y Alemania, y los partidos serán los siguientes:
Ante Alemania, a las 6:06 del viernes 29 de mayo; frente a Uruguay, un rato después, a las 10:35,
En tanto que el enfrentamiento ante Nueva Zelanda se jugará el sábado 30 de mayo a las 7:39.
Las otras dos zonas
Grupo A: Sudáfrica, Australia, Kenia y Gran Bretaña.
Grupo C: España, Fiji, Francia y Estados Unidos.
Objetivos claros
Una vez confirmado el plantel el Head Coach de Los Pumas 7’s Santiago Gómez Cora expresó que “llegan las últimas dos etapas del año con este nuevo formato. Tenemos mucho para analizar tras ver el recorrido de los primeros seis torneos, y ahora estas tres finales”.
Además dejó un concepto en prospectiva. “Este año era ideal para buscar nuevos jugadores y continuar desarrollando un equipo competitivo de cara al 2027, ya que será exigente al tener la clasificación olímpica y ranking panamericano”.
Gómez Cora también explicó que no están Santiago Mare ni Joaquín Pellandini por distintas lesiones y que ya serán cuidados para la temporada que viene.
En este sentido, el entrenador argentino dijo que “tenemos la posibilidad de contar con dos jugadores nuevos en el plantel y podemos verlos antes de la pretemporada del próximo año, como Mateo Fossati y Timoteo Silva. Venían entrenando con nosotros y ahora podremos verlos en acción para analizar y entender qué ajustar para continuar con el rodaje de cara a 2028”.