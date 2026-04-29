Luego que pasara una nueva fecha del Torneo del Interior, el próximo sábado (2 de mayo) se reanuda la actividad del Torneo Regional del Litoral.
Fecha 4: se reanuda el Torneo Regional del Litoral
CRAI jugará el televisado, desde las 17 hs., en Rosario ante Universitario. SFRC visita al Duendes de Emiliano Boffelli.
Será la cuarta fecha y tendrá la particularidad que no habrá actividad de la Segunda División.
El partido televisado se disputará a partir de las 17 hs. y tendrá a uno de los dos equipos de la Unión Santafesina de Rugby (USR) como protagonista: CRAI visitará a Universitario de Rosario, siendo Facundo Gorla el árbitro del encuentro.
El resto de la fecha
Los otros cuatro partidos se llevarán a cabo a partir de las 16 horas.
El otro equipo de la USR, Santa Fe Rugby Club, también jugará de visitante. Esta vez ante el puntero Duendes, motivado, cada vez más, con el retorno de Emiliano Boffelli. Juan Moyano dirigirá el partido.
Por su parte, Joaquín Zapata controlarás las acciones en el Parque Urquiza de Paraná entre Estudiantes y Gimnasia y Esgrima, segundo y tercero respectivamente (promesa de gran juego).
En el barrio de Fisherton, habrá clásico: el Jockey rosarino intentará ganar por primera vez en el TRL. Enfrente estará Old Resian. Ambos, se encuentran, al momento, en el fondo de la tabla de posiciones. Alvarenga será el réferi.
En tanto, en Venado Tuerto, Jockey intentará hacer sentir una vez más su localía cuando reciba al Paraná Rowing Club (Carlos Poggi).