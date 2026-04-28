El entrenador de CRAI valoró el triunfo en el clásico

Marcelo Carletti: "Competimos y siempre queremos ganar, la idea es seguir creciendo"

Tras consumar el 36 a 17 en Sauce Viejo por la segunda fecha de la Copa Santa Fe, el coach “Gitano” resaltó la buena labor de sus dirigidos en un partido siempre especial.