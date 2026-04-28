En una nueva edición del clásico con más convocatoria que tiene la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, el CRAI dio el golpe y se impuso con contundencia sobre Santa Fe Rugby en el predio de Sauce Viejo.
Marcelo Carletti: "Competimos y siempre queremos ganar, la idea es seguir creciendo"
Tras consumar el 36 a 17 en Sauce Viejo por la segunda fecha de la Copa Santa Fe, el coach “Gitano” resaltó la buena labor de sus dirigidos en un partido siempre especial.
El partido fue válido por la segunda fecha de la zona norte de la Copa Santa Fe y se cerró con marcador favorable al gitano por un categórico 36 a 17 que le permite al elenco de la autopista ser uno de los 3 líderes que tiene el certamen con puntaje perfecto.
Con una formación con mucha sangre joven y potencia física, el equipo dirigido técnicamente por Marcelo Carletti se sobrepuso a un arranque adverso en el marcador y con una ráfaga de dominio y de anotaciones pasó a comandar el trámite del juego y el marcador.
Si bien el resultado termina siendo más abultado que el desarrollo del partido, deja en evidencia las virtudes que mostró CRAI a la hora de apoyar en el ingoal local cada vez que logró avanzar a fondo.
Voz autorizada en Sauce Viejo
Apenas finalizado el cotejo, y mientras los jugadores se fundían en el merecido festejo con la gente que acompañó al equipo en la fría noche sauceña, El Litoral habló en exclusiva con el entrenador gitano, quien compartió sus sensaciones y valoró el trabajo del equipo en el triunfo clásico.
En primera instancia, Carletti comentó que "fue un partido duro, sabíamos que se iba a plantear de esa manera, muy complicado en el suelo. Lo teníamos claro, entramos pensando en eso y tratamos de empezar a darle volumen de juego a medida que avanzaban los minutos. No hay que olvidarse que son los primeros partidos del año, recién nos estamos acomodando como equipo y como grupo y la verdad que nos vamos muy felices con el resultado".
Siguiendo con su análisis, y consultado sobre los factores que llevaron a este claro triunfo de su equipo, el HC de CRAI reconoció que "Santa Fe Rugby es un gran equipo, cuando le das la oportunidad se te meten en la defensa, buscan los espacios en el fondo y tratan de dominar en el piso. Sabíamos que en determinados momentos del partido nos iba a tocar aguantar y debíamos seguir con esa intensidad porque en algún momento se iba a abrir el juego y se nos iban a presentar las posibilidades como finalmente me parece que sucedió".
En otro tramo de la entrevista, y en referencia a los casi 20 puntos de distancia que hubo en el marcador entre su equipo y el local, Carletti explicó que "la diferencia en sí no dice demasiado, yo creo que el partido fue parejo en su desarrollo. Me parece que nosotros fuimos contundentes y tuvimos un poco de suerte en determinadas situaciones pero fue un partido muy duro en el que logramos imponer nuestro juego que en definitiva era lo que queríamos hacer".
La juventud del plantel, la importancia de la Copa SF
Más adelante, y ante la pregunta respecto de la juventud que presentó el CRAI en el partido del clásico por Copa Santa Fe, su responsable técnico y táctico manifestó: "Nosotros estamos renovando mucho todo el plantel. Hoy vinimos a jugar con un segundo equipo que tiene mucha gente joven, jugadores que son categoría 2005 y 2006 y a ellos esto les sirve un montón. Les sirve entrar, sumar minutos en cancha y demostrar que están disponibles para meterse en el plantel superior cuando se los necesite en el Torneo del Interior, en el Regional del Litoral o cuando sea".
En el final de la charla, y en referencia a la trascendencia que tanto desde el staff de entrenadores como de todo el CRAI se le da a la participación en el certamen provincial, Marcelo Carletti concluyó: "En esa búsqueda de desarrollar y potenciar a nuestros jugadores la Copa Santa Fe pasa a ser un objetivo en sí mismo. Nosotros competimos y siempre queremos ganar. La idea es seguir creciendo y progresando, dijimos que este tiene que ser nuestro piso y desde acá ir para arriba para seguir sumando tanto en lo colectivo y para el club como en lo individual de cada uno de los chicos".