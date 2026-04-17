El sábado 18 de abril se disputará la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral en las canchas de Santa Fe y Entre Ríos.
Fecha 3: continuidad en el Torneo Regional del Litoral
El televisado será a las 15 entre Old Resian y Duendes, uno de los líderes. CRAI y SFRC juegan de local.
En la categoría principal (Top Ten), como es habitual, habrá un partido televisado. En esta oportunidad, más temprano: a las 15 hs. Old Resian recibe a Duendes, hoy uno de los líderes. Juan Moyano será el árbitro.
El otro puntero, junto a Duendes, es Gimnasia y Esgrima de Rosario que, otra vez en el Hipódromo por tener su cancha suspendida, recibirá a Universitario, con Lucas Palacios como réferi.
El actual bicampeón, Jockey de Rosario, intentará revertir su mal comienzo en la competencia donde perdió sus dos primeros partidos. Viaja hasta la capital entrerriana, para jugar con el Paraná Rowing Club (Fernando De Feo).
En tanto que los dos equipos de la Unión Santafesina jugarán de local: Santa Fe Rugby Club tendrá enfrente a Estudiantes. Por segunda vez consecutiva, Carlos Poggi dirigirá a los de Sauce Viejo.
Además, y con el referato de Joaquín Zapata, CRAI en la Autopista recibirá al Jockey de Venado Tuerto.
Cabe recordar que las posiciones están de la siguiente manera: GER y Duendes 9, CAE 8, CRAI y SFRC 5, Uni (Ros.) y Jockey (VT) 4, Old Resian 2, Jockey (Ros.) 1 y Rowing 0.
Segunda División
También se disputará la fecha tres del certamen de ascenso.
Pasadas dos fechas, hay tres equipos con puntaje ideal: Uni de Santa Fe, Caranchos y Alma Juniors de Esperanza.
Los tres jugarán en esta fecha tres como locales. En ese contexto, a priori, el partido más complicado lo tendrían los rosarinos que reciben a Tilcara. El árbitro será Carlos Perrone.
Por su parte, en el barrio La Esmeralda de la ciudad de Santa Fe, Uni enfrentará a Cha Roga (Fernando Sánchez). Y en Esperanza,
Alma - San Nicolás Rugby (Exequiel Adrover).
Los otros tres encuentros en segunda serán: CRAR – Pampas (Mateo Ciaccio);
Provincial - La Salle (Joaquín Díaz); Logaritmo – Gimnasia Pergamino (Bruno Masetti).
Posiciones: Alma, Uni y Caranchos 10; Logaritmo 9, Provincial 7, Tilcara y CRAR 5, Pampas y La Salle 2, San Nicolas Rugby 1, Cha Roga y Gimnasia (P) 0.