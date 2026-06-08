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Wolff banca a Russell tras otro golpe en Mónaco: "Sabemos que es uno de los mejores"

Wolff remarcó que el bajón de Russell no está relacionado con su capacidad conductiva, sino con la necesidad de tener un auto que le permita recuperar confianza. “No se trata de no saber manejar. Necesitás tener un auto debajo con el que te sientas cómodo y puedas ir rápido. La Fórmula 1 es física, no mística. Uno no se olvida de manejar de un día para el otro”, expresó.

El jefe de Mercedes respaldó al británico después de una nueva carrera sin puntos en la Fórmula 1. Credito: REUTERS/Manon CruzEl jefe de Mercedes respaldó al británico después de una nueva carrera sin puntos en la Fórmula 1. Credito: REUTERS/Manon Cruz
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George Russell volvió a irse con bronca de un Gran Premio. Después del abandono en Canadá, donde un problema en la unidad de potencia lo dejó sin una carrera que tenía grandes chances de ganar, el británico tampoco pudo sumar en Mónaco y cerró otro domingo complicado para su campeonato.

El fin de semana en Monte Carlo nunca terminó de acomodarse para Russell. En clasificación quedó sexto, a casi cuatro décimas de su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien luego transformó la pole en una victoria dominante y consiguió su primer Grand Slam en la Fórmula 1.

Oportunidades

La carrera parecía ofrecerle una oportunidad de recuperación. Russell se mantuvo expectante y fue ganando terreno en medio de los inconvenientes de otros pilotos, hasta quedar con posibilidades concretas de pelear por el podio. Sin embargo, todo se derrumbó en las vueltas finales por una penalización mal gestionada desde el muro de Mercedes.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 7, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli celebrates on the podium with Mercedes team principal Toto Wolff after winning the Monaco Grand Prix REUTERS/Yves HermanReconoció un error del equipo en la penalización y aseguró que no tiene dudas de que Russell “volverá muy fuerte”. Credito: REUTERS/Yves Herman

El británico había recibido cinco segundos de sanción por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Durante un período de Safety Car, varios pilotos aprovecharon sus paradas para cumplir castigos similares, pero Mercedes no retuvo a Russell el tiempo necesario. Como consecuencia, la sanción derivó en un drive-through que lo hizo caer hasta el 12° puesto final.

Toto Wolff no esquivó la responsabilidad y fue claro al momento de analizar lo ocurrido. “La carrera de Montreal era para que la ganara él y nosotros le fallamos. Hoy, probablemente, podría haber terminado en el podio si no hubiera sido por el error con la penalización”, reconoció el jefe de Mercedes.

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El austríaco también buscó quitarle presión a su piloto, especialmente después de dos fechas sin sumar puntos y en medio del gran momento de Antonelli dentro del mismo equipo. “Esto es un campeonato largo. A veces la suerte está de tu lado y otras veces no”, señaló.

Wolff remarcó que el bajón de Russell no está relacionado con su capacidad conductiva, sino con la necesidad de tener un auto que le permita recuperar confianza. “No se trata de no saber manejar. Necesitás tener un auto debajo con el que te sientas cómodo y puedas ir rápido. La Fórmula 1 es física, no mística. Uno no se olvida de manejar de un día para el otro”, expresó.

Respaldo

En ese sentido, el jefe de Mercedes fue contundente en su respaldo: “No estoy preocupado por su rendimiento, porque sabemos que es uno de los mejores”.

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La contracara del fin de semana fue Antonelli. El joven italiano brilló en las calles de Monte Carlo y amplió su ventaja en el campeonato a 68 puntos sobre Russell, quien además cayó al tercer lugar del certamen detrás de Lewis Hamilton.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 7, 2026 Mercedes team principal Toto Wolff celebrates with the trophy on the podium after Mercedes' Andrea Kimi Antonelli wins the Monaco Grand Prix REUTERS/Yves HermanReconoció un error del equipo en la penalización y aseguró que no tiene dudas de que Russell “volverá muy fuerte”. Credito: REUTERS/Yves Herman

Pese a ese panorama, Wolff insistió en que Mercedes debe sostener a sus dos pilotos y entender por qué Russell sufrió tanto en carreras como Miami y Mónaco. “Tenemos que mantener los pies sobre la tierra, revisar los datos y ver por qué fueron fines de semana difíciles. Pero no es una tendencia que hayamos visto durante toda la temporada”, explicó.

Para Mercedes, el objetivo sigue siendo tener a sus dos autos en condiciones de pelear por victorias y puntos fuertes en el Campeonato de Constructores. Y Wolff cerró con un mensaje de confianza hacia Russell: “No tengo ninguna duda de que George va a volver muy fuerte. Tener dos pilotos capaces de sumar, ganar carreras y ayudar al equipo es lo que nos hace mejores”.

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