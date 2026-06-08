Fórmula 1

Wolff banca a Russell tras otro golpe en Mónaco: "Sabemos que es uno de los mejores"

Wolff remarcó que el bajón de Russell no está relacionado con su capacidad conductiva, sino con la necesidad de tener un auto que le permita recuperar confianza. “No se trata de no saber manejar. Necesitás tener un auto debajo con el que te sientas cómodo y puedas ir rápido. La Fórmula 1 es física, no mística. Uno no se olvida de manejar de un día para el otro”, expresó.