El estado de salud de Miguel Ángel Russo volvió a encender las alarmas en el mundo Boca y en el fútbol argentino. A los 69 años, el entrenador atraviesa uno de los momentos más complejos desde su diagnóstico oncológico en 2017, y se encuentra bajo internación domiciliaria con atención permanente, según confirmó el club este lunes 6 de octubre.
En un breve pero contundente comunicado, Boca Juniors informó que Russo “se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado”, y destacó que está siendo asistido por su equipo médico personal y el cuerpo médico del club.
El DT recibió atención médica permanente en su domicilio desde fines de septiembre. Foto: Reuters
Una enfermedad que lleva años
La salud de Russo ha sido una preocupación intermitente desde que se le detectó un cáncer de vejiga y próstata en 2017. Desde entonces, atravesó diversas internaciones, tratamientos de quimioterapia y cirugías, mostrando una tenacidad que lo convirtió en símbolo de lucha y superación para los hinchas.
En los últimos meses, su cuadro se agravó. Fue hospitalizado en al menos tres oportunidades por infecciones y cuadros de deshidratación. La última, en el Sanatorio Fleni, uno de los centros médicos más reconocidos del país.
¿Cómo está Miguel Ángel Russo?: el parte oficial de Boca
El plantel, golpeado anímicamente
Mientras Russo continúa su recuperación en su domicilio, el plantel de Boca entrenó este martes en el predio de Ezeiza con el ánimo visiblemente afectado. La práctica fue dirigida por Claudio Úbeda, su principal ayudante de campo, quien el lunes visitó personalmente al entrenador junto a parte del cuerpo técnico.
Según trascendió, la licencia médica de Russo comenzó a fines de septiembre. Su último partido al frente del equipo fue el empate 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera, por el Torneo Clausura.
El plantel, golpeado anímicamente. Foto: Reuters
Cavani y Palacios, las buenas noticias
En lo estrictamente deportivo, Boca se prepara para visitar a Barracas Central el sábado 11 de octubre a las 14:30. En el entrenamiento de este martes se reincorporaron dos figuras clave: el delantero uruguayo Edinson Cavani y el chileno Carlos Palacios, ambos recuperados de lesiones.
Además, se perfila como titular el español Ander Herrera, que reemplazaría a Leandro Paredes, convocado por la Selección Argentina para los amistosos en Estados Unidos. La probable formación: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Aguirre, Herrera, Battaglia, Velasco; Giménez y Merentiel.
La comunidad boquense y el mundo del fútbol acompañan con mensajes y muestras de afecto a uno de los entrenadores más queridos del país. Miguel Ángel Russo, símbolo de una generación y protagonista de la historia grande de Boca, da otra batalla. Como tantas otras veces, con entereza y en silencio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
