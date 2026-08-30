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Talleres despidió a Sampaoli tras el empate sin goles ante Central Córdoba

El entrenador finalizó su vínculo con el club cordobés luego del empate sin goles ante Central Córdoba y de un comienzo de torneo por debajo de las expectativas.

El club cordobés emitió un comunicado informando la desvinculación del casildense.El club cordobés emitió un comunicado informando la desvinculación del casildense.
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Jorge Sampaoli dejó de ser este domingo el director técnico de Talleres. El club cordobés confirmó la finalización del vínculo mediante un comunicado oficial, un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura.

La salida se produjo en medio de un presente complicado para el “Matador”, que apenas consiguió una victoria en las primeras siete jornadas y quedó último en la Zona A, con cinco puntos.

El empate ante el conjunto santiagueño, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, volvió a generar cuestionamientos de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra el entrenador y la dirigencia.

Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Stade Rennes - Stade Louis II, Monaco - January 25, 2025 Stade Rennes coach Jorge Sampaoli before the match REUTERS/Manon CruzSampaoli no tuvo un buen pasar por el fútbol argentino. Foto: Archivo REUTERS / Manon Cruz.

Sampaoli había asumido en junio para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato de 18 meses, en lo que había sido su regreso al fútbol argentino después de 26 años.

Tras una etapa marcada por los malos resultados y con el equipo lejos de los puestos de clasificación, la institución anunció ahora el final de su ciclo y adelantó que en los próximos días comunicará quién quedará a cargo del plantel profesional para la continuidad del campeonato.

Los encuentros de Sampaoli como DT en Talleres:

Newell´s 1-0 Talleres

Talleres 1-3 Vélez

Platense 0-4 Talleres

Talleres 0-3 Lanús

Gimnasia (M) 3-1 Talleres

Talleres 2-2 Rosario Central

Talleres 0-0 Central Córdoba (SdE)

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