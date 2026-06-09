Jorge Sampaoli volverá a dirigir en el fútbol argentino y lo hará en un escenario inédito para su carrera. El entrenador santafesino alcanzó un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba y tendrá su estreno absoluto en la Primera División del país.
Sampaoli dirigirá a Talleres y cumplirá una cuenta pendiente: debutará en la Primera División argentina
El entrenador santafesino acordó su llegada al club cordobés tras la salida de Carlos Tevez. A los 66 años tendrá su primera experiencia como DT en la máxima categoría del fútbol argentino.
La dirigencia albiazul aceleró las negociaciones tras la salida de Carlos Tevez y logró cerrar de palabra la incorporación de uno de los entrenadores argentinos con mayor trayectoria internacional de las últimas décadas.
Una cuenta pendiente en su carrera
A pesar de haber dirigido selecciones nacionales y clubes de primer nivel en distintos continentes, Sampaoli nunca había trabajado en la máxima categoría del fútbol argentino.
Su recorrido profesional comenzó en las ligas regionales de Santa Fe durante la década de 1990, donde dirigió a Alumni de Casilda, Aprendices Casildenses y Belgrano de Arequito.
Más tarde pasó por Argentino de Rosario en la Primera B Metropolitana antes de iniciar una extensa aventura internacional que terminaría moldeando gran parte de su carrera.
Ahora, a los 66 años, tendrá la oportunidad de saldar una de las pocas experiencias que todavía le faltaban como entrenador.
Talleres apostó por un nombre de peso
Según trascendió, Sampaoli ya recorrió las instalaciones del club y en las próximas horas firmará un contrato por 18 meses.
La expectativa en Córdoba es elevada. Talleres busca recuperar protagonismo después de una temporada irregular y pretende volver a competir por los primeros puestos en los torneos nacionales.
La llegada del exseleccionador argentino representa además una apuesta fuerte de la dirigencia encabezada por Andrés Fassi, que buscó un perfil con experiencia internacional para encabezar el nuevo proyecto deportivo.
Del ascenso santafesino al mundo
La carrera de Sampaoli tomó impulso fuera del país. Sus primeros pasos internacionales se dieron en Perú, donde dirigió a Sport Boys, Juan Aurich, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal.
Posteriormente tuvo un breve paso por Emelec de Ecuador antes de desembarcar en Chile, país donde alcanzó reconocimiento continental.
Al frente de Universidad de Chile construyó uno de los equipos más recordados de la región y conquistó la Copa Sudamericana 2011, logro que lo proyectó definitivamente al escenario internacional.
Títulos, selecciones y experiencia europea
Su etapa más exitosa llegó con la selección chilena, con la que ganó la histórica Copa América 2015, el primer gran título de la Roja.
Más adelante asumió la conducción de la Selección argentina y dirigió al equipo nacional durante el Mundial de Rusia 2018.
En Europa pasó por Sevilla y Olympique de Marsella, mientras que en Brasil estuvo al frente de Santos, Atlético Mineiro y Flamengo.
Con ese recorrido, Sampaoli desembarcará en Córdoba para iniciar una experiencia inédita en una carrera que lleva más de tres décadas vinculada a los bancos de suplentes.