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Sampaoli dirigirá a Talleres y cumplirá una cuenta pendiente: debutará en la Primera División argentina

El entrenador santafesino acordó su llegada al club cordobés tras la salida de Carlos Tevez. A los 66 años tendrá su primera experiencia como DT en la máxima categoría del fútbol argentino.

Jorge Sampaoli asumirá como entrenador de Talleres tras la salida de Carlos Tevez. Foto: ReutersJorge Sampaoli asumirá como entrenador de Talleres tras la salida de Carlos Tevez. Foto: Reuters
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Jorge Sampaoli volverá a dirigir en el fútbol argentino y lo hará en un escenario inédito para su carrera. El entrenador santafesino alcanzó un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba y tendrá su estreno absoluto en la Primera División del país.

La dirigencia albiazul aceleró las negociaciones tras la salida de Carlos Tevez y logró cerrar de palabra la incorporación de uno de los entrenadores argentinos con mayor trayectoria internacional de las últimas décadas.

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Una cuenta pendiente en su carrera

A pesar de haber dirigido selecciones nacionales y clubes de primer nivel en distintos continentes, Sampaoli nunca había trabajado en la máxima categoría del fútbol argentino.

Su recorrido profesional comenzó en las ligas regionales de Santa Fe durante la década de 1990, donde dirigió a Alumni de Casilda, Aprendices Casildenses y Belgrano de Arequito.

Más tarde pasó por Argentino de Rosario en la Primera B Metropolitana antes de iniciar una extensa aventura internacional que terminaría moldeando gran parte de su carrera.

Ahora, a los 66 años, tendrá la oportunidad de saldar una de las pocas experiencias que todavía le faltaban como entrenador.

Soccer Football - Ligue 1 - AS Monaco v Stade Rennes - Stade Louis II, Monaco - January 25, 2025 Stade Rennes coach Jorge Sampaoli before the match REUTERS/Manon CruzSerá la primera experiencia del santafesino en la Primera División argentina. Foto: Reuters

Talleres apostó por un nombre de peso

Según trascendió, Sampaoli ya recorrió las instalaciones del club y en las próximas horas firmará un contrato por 18 meses.

La expectativa en Córdoba es elevada. Talleres busca recuperar protagonismo después de una temporada irregular y pretende volver a competir por los primeros puestos en los torneos nacionales.

La llegada del exseleccionador argentino representa además una apuesta fuerte de la dirigencia encabezada por Andrés Fassi, que buscó un perfil con experiencia internacional para encabezar el nuevo proyecto deportivo.

Chile's Universidad de Chile head coach Jorge Sampaoli (C) and Gustavo Lorenzetti celebrate after winning their Copa Libertadores soccer match in a penalty shootout against Paraguay's Libertad in Santiago May 24, 2012. REUTERS/Ivan Alvarado (CHILE - Tags: SPORT SOCCER) santiago chile Gustavo Lorenzetti Jorge Sampaoli campeonato torneo copa libertadores 2012 futbol futbolistas partido universidad de chile libertad de paraguayEl DT ganó la Copa América 2015 con Chile y la Sudamericana 2011 con Universidad de Chile. Foto: Reuters

Del ascenso santafesino al mundo

La carrera de Sampaoli tomó impulso fuera del país. Sus primeros pasos internacionales se dieron en Perú, donde dirigió a Sport Boys, Juan Aurich, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal.

Posteriormente tuvo un breve paso por Emelec de Ecuador antes de desembarcar en Chile, país donde alcanzó reconocimiento continental.

Al frente de Universidad de Chile construyó uno de los equipos más recordados de la región y conquistó la Copa Sudamericana 2011, logro que lo proyectó definitivamente al escenario internacional.

Títulos, selecciones y experiencia europea

Su etapa más exitosa llegó con la selección chilena, con la que ganó la histórica Copa América 2015, el primer gran título de la Roja.

Más adelante asumió la conducción de la Selección argentina y dirigió al equipo nacional durante el Mundial de Rusia 2018.

En Europa pasó por Sevilla y Olympique de Marsella, mientras que en Brasil estuvo al frente de Santos, Atlético Mineiro y Flamengo.

Con ese recorrido, Sampaoli desembarcará en Córdoba para iniciar una experiencia inédita en una carrera que lleva más de tres décadas vinculada a los bancos de suplentes.

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