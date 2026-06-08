Bombazo en Córdoba

Talleres abrió negociaciones con Jorge Sampaoli para reemplazar a Tevez

Al enfriarse la posibilidad de Martín Anselmi, ahora la T se encuentra en charlas con el exentrenador de la Selección Argentina y campeón de Copa América con Chile. El casildense nunca dirigió en la Primera División del fútbol argentino y su última experiencia fue en Brasil.