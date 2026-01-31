San Lorenzo venció a Central Córdoba y se subió a la cima
Con un gol de Gregorio Rodríguez en el complemento, el "Ciclón" se impuso por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro. El equipo de Damián Ayude hilvanó su segunda victoria al hilo y lidera la Zona A del Apertura junto a Lanús y Vélez.
Con gol de Gregorio Rodríguez, San Lorenzo le ganó a Central Córdoba. Foto: CASLA
San Lorenzo atraviesa un presente de dulce. Este sábado, en una tarde donde el sol pegó fuerte sobre el Bajo Flores, el equipo de Boedo ratificó su buen arranque en el Torneo Apertura 2026 al derrotar por la mínima a Central Córdoba de Santiago del Estero. El triunfo, trabajado y con pasajes de buen fútbol, le permite al "Ciclón" mirar a todos desde arriba tras cumplirse la tercera fecha del certamen.
El encuentro tuvo una figura central: Gregorio Rodríguez. El mediocampista, que llegó como refuerzo en este mercado de pases, ingresó en el entretiempo y solo necesitó diez minutos para pagar con creces la confianza del entrenador y debutar en la red con la camiseta azulgrana.
El inicio del partido mostró a un San Lorenzo ambicioso, intentando asfixiar al conjunto santiagueño. Con la movilidad de Alexis Cuello —una pesadilla constante para los centrales visitantes— y el desequilibrio de Ezequiel Cerutti, el local generó peligro rápido.
De hecho, el "Pocho" llegó a convertir tras una buena jugada colectiva, pero el grito fue ahogado por una posición adelantada señalada por Fernando Echenique.
Sin embargo, ese ímpetu inicial se fue diluyendo. Central Córdoba, bien plantado por Lucas Pusineri, empezó a discutirle la posesión del balón. Los de Santiago del Estero se animaron y aprovecharon algunos espacios que dejó San Lorenzo en el retroceso, exigiendo al arquero paraguayo Orlando Gill, quien respondió con solvencia cada vez que fue llamado a intervenir. La nota de preocupación en el banco local fue la molestia física del colombiano Jhohan Romaña, que obligó a su reemplazo en el descanso.
El factor Gregorio y el cerrojo final
En el complemento, Damián Ayude movió las piezas y el cambio le salió a la perfección. A los 10 minutos, tras un desborde punzante de Cerutti y una asistencia deliciosa de Cuello —que enganchó en el área para limpiar la jugada—, Gregorio Rodríguez apareció para definir y sentenciar el 1 a 0. Fue el primer gol del volante con la casaca de San Lorenzo, desatando la euforia en las tribunas del Nuevo Gasómetro.
A partir de allí, el "Ciclón" mostró madurez. Si bien el trámite se volvió más cerrado y el equipo se replegó unos metros para esperar el error del rival, los ingresos de Luciano Vietto y Mauricio Cardillo le dieron aire y equilibrio para sostener la ventaja. Central Córdoba buscó el empate con más voluntad que ideas claras, chocando siempre contra una defensa que se mantuvo firme hasta el pitazo final de Echenique.
Con este resultado, San Lorenzo alcanza los 7 puntos y comparte el liderazgo de la Zona A con Lanús y Vélez, que también ganaron sus respectivos compromisos. El equipo parece haber encontrado una identidad bajo el mando de Ayude, combinando la experiencia de sus referentes con la frescura de los refuerzos que empiezan a rendir.
En Boedo se respira ilusión. El camino es largo, pero ganar de local y mostrar solidez defensiva son, históricamente, los cimientos de los equipos que pelean hasta el final. El próximo paso será mantener este ritmo para consolidarse como el gran candidato de la zona.
Central Córdoba (0): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Fernando Juárez, Tiago Cravero, Horacio Tijanovich; Ezequiel Naya y Lucas Varaldo. DT: Lucas Pusineri.