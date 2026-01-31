Torneo Apertura 2026

San Lorenzo venció a Central Córdoba y se subió a la cima

Con un gol de Gregorio Rodríguez en el complemento, el "Ciclón" se impuso por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro. El equipo de Damián Ayude hilvanó su segunda victoria al hilo y lidera la Zona A del Apertura junto a Lanús y Vélez.