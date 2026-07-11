La jornada del sábado había comenzado con el tercer entrenamiento, donde el Lexus compartido por López, Clemens Schmid y Petru Umbrarescu fue uno de los protagonistas al marcar un tiempo de 1m34s283, registro que lo ubicó en el segundo lugar de la sesión.
López fue tercero en la Hyperpole; Varrone no logró avanzar y partirá 12°
José María López comenzará desde el tercer puesto la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), que este domingo disputará las 6 Horas de San Pablo en el circuito de Interlagos. En la categoría LMGT3, el Lexus N°87 del Akkodis ASP Team se ubicó entre los tres mejores de la Hyperpole, mientras que Nicolás Varrone y el Corvette N°33 del TF Sport largarán desde la 12ª posición.
Horas más tarde, durante la clasificación, Umbrarescu fue el encargado de conducir el Lexus en el primer corte y clasificó quinto, resultado que le permitió al equipo avanzar a la Hyperpole, reservada para los mejores de la categoría.
En la definición por la pole position, el austríaco Clemens Schmid tomó el volante del Lexus N°87 y registró el tercer mejor tiempo, a 414 milésimas del Aston Martin Vantage N°23 del Heart of Racing, conducido por Kobe Pauwels, que se quedó con la pole position.
Por su parte, el Corvette N°33 del TF Sport, que Varrone comparte con Ben Keating y Jonny Edgar, había finalizado 18° en el tercer entrenamiento. En la clasificación, Keating fue el encargado de buscar el pase a la Hyperpole, pero terminó 12° en el primer corte y el equipo no logró avanzar a la instancia decisiva.
Las 6 Horas de San Pablo, cuarta fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia, se disputarán este domingo desde las 11:30 (hora argentina) en el circuito de Interlagos.