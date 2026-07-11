Brasil

López fue tercero en la Hyperpole; Varrone no logró avanzar y partirá 12°

José María López comenzará desde el tercer puesto la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), que este domingo disputará las 6 Horas de San Pablo en el circuito de Interlagos. En la categoría LMGT3, el Lexus N°87 del Akkodis ASP Team se ubicó entre los tres mejores de la Hyperpole, mientras que Nicolás Varrone y el Corvette N°33 del TF Sport largarán desde la 12ª posición.