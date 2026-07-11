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López fue tercero en la Hyperpole; Varrone no logró avanzar y partirá 12°

José María López comenzará desde el tercer puesto la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), que este domingo disputará las 6 Horas de San Pablo en el circuito de Interlagos. En la categoría LMGT3, el Lexus N°87 del Akkodis ASP Team se ubicó entre los tres mejores de la Hyperpole, mientras que Nicolás Varrone y el Corvette N°33 del TF Sport largarán desde la 12ª posición.

Nicolas Varrone Corvette Z06 GT3. R #33, LM GT3 complicado en la clasificación de las 6 Horas de São Paulo 2026, 4ª fecha a del Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2026 Circuito de Interlagos en São Paulo, Brasil - Foto Andrea Lorenzina / DPPINicolas Varrone Corvette Z06 GT3. R #33, LM GT3 complicado en la clasificación de las 6 Horas de São Paulo 2026, 4ª fecha a del Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2026 Circuito de Interlagos en São Paulo, Brasil - Foto Andrea Lorenzina / DPPI
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La jornada del sábado había comenzado con el tercer entrenamiento, donde el Lexus compartido por López, Clemens Schmid y Petru Umbrarescu fue uno de los protagonistas al marcar un tiempo de 1m34s283, registro que lo ubicó en el segundo lugar de la sesión.

Horas más tarde, durante la clasificación, Umbrarescu fue el encargado de conducir el Lexus en el primer corte y clasificó quinto, resultado que le permitió al equipo avanzar a la Hyperpole, reservada para los mejores de la categoría.

WEC, José María López y Nicolas VarroneWEC, José María López y Nicolas Varrone

En la definición por la pole position, el austríaco Clemens Schmid tomó el volante del Lexus N°87 y registró el tercer mejor tiempo, a 414 milésimas del Aston Martin Vantage N°23 del Heart of Racing, conducido por Kobe Pauwels, que se quedó con la pole position.

Por su parte, el Corvette N°33 del TF Sport, que Varrone comparte con Ben Keating y Jonny Edgar, había finalizado 18° en el tercer entrenamiento. En la clasificación, Keating fue el encargado de buscar el pase a la Hyperpole, pero terminó 12° en el primer corte y el equipo no logró avanzar a la instancia decisiva.

Las 6 Horas de San Pablo, cuarta fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia, se disputarán este domingo desde las 11:30 (hora argentina) en el circuito de Interlagos.

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