Las 6 Horas de San Pablo ya dejaron de ser solamente una carrera de automovilismo. Con el paso de los años, la única fecha sudamericana del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) se transformó en un evento pensado para toda la familia, donde el espectáculo comienza mucho antes de que los autos enciendan sus motores.
El WEC transforma Interlagos en una fiesta: mucho más que una carrera en las 6 Horas de San Pablo
Mientras José María "Pechito" López y Nicolás Varrone se preparan para salir a pista, el Campeonato Mundial de Resistencia convierte al tradicional autódromo paulista en un gran festival con exhibiciones, música, tecnología, gastronomía y una atracción histórica: el trofeo original de las 24 Horas de Le Mans llega por primera vez a América Latina.
Durante todo el fin de semana, el Autódromo José Carlos Pace alberga una Fan Zone de más de 45.000 metros cuadrados, un espacio equivalente a más de seis canchas de fútbol donde el público puede disfrutar de actividades interactivas, exhibiciones, simuladores, música en vivo, propuestas gastronómicas y experiencias vinculadas al universo de las carreras de resistencia.
Uno de los grandes atractivos de esta edición es la muestra organizada por el Automobile Club de l'Ouest (ACO), entidad responsable de las legendarias 24 Horas de Le Mans, que celebra sus 120 años de historia con una exposición inmersiva que recorre algunos de los momentos más importantes del automovilismo mundial.
Como pieza central de esa exhibición, el público brasileño puede contemplar por primera vez en América Latina el trofeo original de las 24 Horas de Le Mans, uno de los símbolos más importantes de las carreras de resistencia y un objeto de enorme valor histórico para el deporte motor.
El futuro también acelera
La innovación ocupa un lugar destacado durante el fin de semana con la presencia del Mission H24, el prototipo experimental impulsado por hidrógeno que desarrolla el ACO como parte del camino hacia una movilidad con emisiones reducidas.
El vehículo representa una de las grandes apuestas tecnológicas del Mundial de Resistencia y permite al público conocer de cerca cómo podrían ser los autos de competición del futuro.
La sostenibilidad también está presente a través del espacio denominado Futuroscópio, donde se desarrollan actividades relacionadas con el cuidado del ambiente, la transición energética, la inclusión y propuestas especialmente pensadas para niños y familias.
Música, entretenimiento y automovilismo
El programa del fin de semana incluye espectáculos musicales de distintos estilos, presentaciones de artistas brasileños, zonas de descanso, activaciones de las principales marcas que participan del campeonato, tiendas oficiales y espacios interactivos distribuidos por todo el predio.
La propuesta busca que la experiencia del público vaya mucho más allá de la competencia deportiva, siguiendo el modelo de los grandes eventos internacionales del automovilismo.
Mientras tanto, en la pista, los protagonistas se preparan para una nueva batalla. José María "Pechito" López intentará defender la victoria conseguida el año pasado con Lexus en la categoría LMGT3, mientras que Nicolás Varrone buscará ser protagonista con el Corvette del equipo TF Sport en una carrera que volverá a reunir a los mejores fabricantes y pilotos del mundo.
Con deporte, historia, innovación y entretenimiento reunidos en un mismo escenario, las 6 Horas de San Pablo confirman por qué el Mundial de Resistencia continúa creciendo como uno de los grandes espectáculos del calendario internacional del automovilismo.
La actividad continuará este sábado con la clasificación y la Hyperpole. La sesión de LMGT3 comenzará a las 14.30 (hora argentina), seguida por la Hyperpole a las 14.50. Luego será el turno de los Hypercar, con la clasificación desde las 15.10 y la Hyperpole a las 15.30. La carrera, las tradicionales Rolex 6 Horas de San Pablo, se disputará el domingo desde las 11.30 en el circuito de Interlagos.