Brasil

El WEC transforma Interlagos en una fiesta: mucho más que una carrera en las 6 Horas de San Pablo

Mientras José María "Pechito" López y Nicolás Varrone se preparan para salir a pista, el Campeonato Mundial de Resistencia convierte al tradicional autódromo paulista en un gran festival con exhibiciones, música, tecnología, gastronomía y una atracción histórica: el trofeo original de las 24 Horas de Le Mans llega por primera vez a América Latina.