La selección de básquet U13 de la provincia de Santa Fe se consagró campeona nacional este domingo tras superar a su par de Buenos Aires (FeBAMBA) en un emocionante encuentro.
Así ganó Santa Fe el nacional U13 de básquet con un doble sobre el final
Juan Noseda marcó los dos puntos a falta de tres segundos y puso el 75 a 73 definitivo ante Buenos Aires en el torneo disputado en Córdoba.
El partido terminó 75 a 73 con un doble sobre el final de Juan Noseda, jugador de Colón de San Justo, a falta de tres segundos para que termine el encuentro.
Fue el cierre perfecto para un Final Four exigente, en el que el conjunto santafesino debió atravesar dos partidos cargados de tensión y emoción para terminar levantando el trofeo en Río Tercero, Córdoba.
El desarrollo del partido
El equipo santafesino debió superar diferentes momentos a lo largo de una definición que tuvo intensidad, carácter y emoción. FeBAMBA comenzó mejor y se quedó con el primer parcial por 19 a 16, pero Santa Fe reaccionó durante el segundo cuarto, consiguió imponer su juego y pasó al frente antes del descanso largo.
Con un gran segundo período, el seleccionado provincial se fue al entretiempo ganando 43 a 38, luego de revertir el desarrollo inicial y comenzar a construir una ventaja que logró sostener durante buena parte del complemento.
Santa Fe continuó arriba y llegó al último cuarto con diferencia de 56 a 51. Sin embargo, como correspondía a una final entre los dos mejores equipos del campeonato, todavía quedaba mucho por jugar.
FeBAMBA fue por la remontada y consiguió llevar la definición hasta un desenlace cargado de dramatismo. A falta de apenas 12 segundos, el conjunto metropolitano alcanzó la igualdad en 73 y todo parecía encaminado hacia una última posesión decisiva o incluso hacia el tiempo suplementario.
Pero Santa Fe todavía tenía reservado el capítulo más emocionante de su campaña.
Cuando restaban apenas dos segundos, el seleccionado santafesino recuperó una pelota fundamental y encontró la posibilidad de atacar el aro. La acción terminó en una bandeja de Juan Noseda que desató el festejo: 75 a 73 y título argentino para Santa Fe.
El paso previo
El título también tuvo una semifinal inolvidable. En su presentación el sábado por un lugar en la definición, Santa Fe derrotó a Entre Ríos por 82 a 72 en tiempo suplementario, luego de un encuentro extremadamente parejo que necesitó cinco minutos adicionales para encontrar un ganador.
El MVP
La consagración también tuvo una enorme actuación individual de Tomás Spedaletti, elegido Jugador Más Valioso del Campeonato Argentino y MVP de la gran final.
En el partido decisivo el jugador de Santa Paula de Gálvez aportó 14 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, alcanzando una valoración de 22 y convirtiéndose en una de las piezas fundamentales de Santa Fe en la conquista nacional.
Su reconocimiento individual terminó acompañando el gran objetivo colectivo: llevar a Santa Fe nuevamente a lo más alto del básquet argentino de selecciones.