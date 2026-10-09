La laguna Setúbal volverá a llenarse de velas este fin de semana largo. Del sábado 10 al lunes 12 de octubre, el Yacht Club Santa Fe será sede de la tercera fecha del Grand Prix Nacional de la clase Snipe, una competencia que reunirá a tripulaciones de distintos clubes del país y que forma parte del calendario oficial de la especialidad.
La laguna Setúbal vuelve a recibir a la clase Snipe: llega el Grand Prix Nacional
El Yacht Club Santa Fe será sede, del 10 al 12 de octubre, de la tercera fecha del Gran Prix Nacional de la especialidad. Hay previstas 6 regatas y participación de tripulaciones de distintos puntos del país. Entre los competidores estará Julio Alsogaray, reciente subcampeón mundial y campeón del mundo en 2024.
La organización estará a cargo del Yacht Club Santa Fe y la Asociación Argentina de Snipe. El programa contempla seis regatas, con un máximo de tres por jornada, en el espejo de agua de la Setúbal. La actividad comenzará el sábado a las 14; continuará el domingo desde las 11 y tendrá su jornada final el lunes, también a partir de las 11. El cierre y la entrega de premios están previstos para las 16.
Además de las competencias en el agua, el programa incluye espacios de encuentro entre los participantes, como el acto de bienvenida, una cena de camaradería y un After Race. Al finalizar se premiará a las tres primeras tripulaciones de la clasificación general y también habrá reconocimientos para las categorías Mixto, Máster, Femenino, Junior y Promocional.
Un participante de lujo
Entre los nombres que estarán en la línea de largada aparece Julio Alsogaray, uno de los principales referentes argentinos de la clase. El regatista llega a Santa Fe apenas unas semanas después de haber conseguido el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Snipe disputado en Mahón, Menorca, España.
Alsogaray y Malena Sciarra, además, son los actuales campeones mundiales hasta la edición 2026: habían ganado el título en Buenos Aires en 2024 y este año finalizaron segundos, a sólo cuatro puntos de los estadounidenses Ernesto Rodriguez y Taylor Scheuermann.
En esta oportunidad, el reconocido regatista competirá junto a la santafesina Lucila Genevois.
El antecedente mundialista de Alsogaray le agrega jerarquía a una fecha que tendrá nuevamente a Santa Fe dentro del circuito nacional de la clase.
Una cancha con historia para los Snipe
La realización del Grand Prix no es un hecho aislado para la Setúbal. La laguna santafesina tiene una extensa historia como escenario de competencias de la clase Snipe.
En noviembre de 2011, por ejemplo, fue sede del Campeonato Argentino de Snipe, organizado por el Club Marinas Puerto Santa Fe. En aquella oportunidad se programaron ocho regatas y participaron tripulaciones de todo el país.
También recibió fechas del Grand Prix Nacional en 2015, 2016 y 2017. En la edición de 2017, la dupla integrada por Luciano Pesci y Bárbara Brotons se quedó con el primer puesto, mientras que en 2016 Augusto Amato y Constanza Álvarez ganaron la fecha disputada en aguas santafesinas.
En diciembre de 2017, además, Santa Fe fue sede de la 81ª edición del Campeonato Argentino de Snipe, competencia que reunió a unos 80 regatistas de Argentina, Chile y Uruguay y que se disputó íntegramente en la Setúbal.
Más recientemente, en 2022, la laguna recibió el Campeonato Centro Argentino de Snipe, con 20 embarcaciones y 40 regatistas. La flota santafesina presentó 11 barcos y desde entonces la actividad local continuó consolidándose.
Una flota local que sigue creciendo
El movimiento de la clase no se limita a los grandes campeonatos. La flota santafesina mantiene en paralelo su propio campeonato anual, con fechas que se desarrollan a lo largo del año en la laguna Setúbal.
La actividad viene creciendo de manera sostenida. La continuidad del campeonato anual y la organización de fechas nacionales muestran que esa estructura se mantiene activa. La propia Asociación Internacional de la Clase Snipe registra a la Flota Santa Fe, identificada como la número 731, dentro de sus flotas argentinas con membresía vigente.
Después de los Juegos Suramericanos
La llegada del Grand Prix se producirá apenas unas semanas después de que la misma cancha de regatas fuera escenario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Entre el 15 y el 20 de septiembre, la laguna Setúbal recibió las competencias de vela de los Juegos, con las clases ILCA 6, ILCA 7, Sunfish, iQFoil y Snipe. La prueba de Snipe fue la única competencia mixta de la disciplina y reunió a seis tripulaciones de distintos países.
La actuación argentina incluyó la medalla de plata de Luciano Pesci y Florencia Galimberti en Snipe mixto. La competencia también dejó en evidencia una de las particularidades de la cancha santafesina: la combinación entre viento y corriente obliga a los navegantes a tomar decisiones tácticas permanentes.
Así, después de haber recibido a los mejores exponentes sudamericanos durante los Juegos, la Setúbal volverá a tener actividad de alto nivel. Esta vez serán los Snipe los protagonistas, con una fecha nacional que vuelve a poner en escena la relación entre Santa Fe, su laguna y una clase que mantiene una presencia cada vez más firme en la ciudad.