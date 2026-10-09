Vela

La laguna Setúbal vuelve a recibir a la clase Snipe: llega el Grand Prix Nacional

El Yacht Club Santa Fe será sede, del 10 al 12 de octubre, de la tercera fecha del Gran Prix Nacional de la especialidad. Hay previstas 6 regatas y participación de tripulaciones de distintos puntos del país. Entre los competidores estará Julio Alsogaray, reciente subcampeón mundial y campeón del mundo en 2024.