Donde todo empezó

Nacho Scocco y el último gol de una historia que seguirá viva en Hughes

Ignacio Scocco eligió despedirse del fútbol donde todo comenzó: con la camiseta de Hughes FBC y rodeado de su gente. Tras haber cerrado su etapa profesional en Newell's Old Boys en 2021, regresó al fútbol regional, convirtió 57 goles y volvió a demostrar que el talento no entiende de categorías. Ahora, aunque deja la cancha, seguirá ligado al club y al pueblo que marcaron su historia.