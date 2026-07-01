Hay futbolistas que se retiran una vez. Otros, en cambio, necesitan despedirse en el lugar donde todo empezó. Ignacio Scocco ya había dejado el fútbol profesional el 12 de diciembre de 2021, a los 36 años y con la camiseta de Newell’s Old Boys. Pero quedaba una deuda pendiente, una de esas que no se miden en contratos, títulos ni estadísticas: volver a Hughes, jugar para su club, ponerse la camiseta celeste y cerrar el círculo frente a su gente.
Nacho Scocco y el último gol de una historia que seguirá viva en Hughes
Ignacio Scocco eligió despedirse del fútbol donde todo comenzó: con la camiseta de Hughes FBC y rodeado de su gente. Tras haber cerrado su etapa profesional en Newell's Old Boys en 2021, regresó al fútbol regional, convirtió 57 goles y volvió a demostrar que el talento no entiende de categorías. Ahora, aunque deja la cancha, seguirá ligado al club y al pueblo que marcaron su historia.
Ese final llegó en 2026. Fue con la camiseta de Hughes FBC, en la Liga Deportiva del Sur, y con una postal fiel a su carrera: haciendo goles. “Nacho” marcó dos en la victoria 3 a 2 ante y allí le puso punto final definitivo a su etapa como futbolista.
No hubo mejor manera de irse. Scocco se despidió como vivió dentro de una cancha: con jerarquía, con instinto y con esa capacidad tan suya de aparecer cuando el partido pedía algo distinto.
Del retiro profesional al regreso al pueblo
El 12 de diciembre de 2021, Scocco anunció su retiro del fútbol profesional. Lo hizo en Newell’s, el club donde debutó, donde fue campeón y donde construyó una relación sentimental enorme con el hincha leproso.
Sin embargo, su vínculo con la pelota no terminó ahí. Después de dejar la Primera División, eligió volver a Hughes FBC, el club de su pueblo, el lugar donde la historia tenía raíces más profundas que cualquier camiseta grande.
En la Liga Venadense de Fútbol, “Nacho” volvió a jugar por amor a la camiseta. Y no fue una presencia simbólica. Fue competitivo, determinante y decisivo. Marcó 45 goles en cuatro temporadas: 20 en 2022, 11 en 2023, 4 en 2024 y 10 en 2025.
Luego, en 2026, Hughes FBC cambió de rumbo institucional y se sumó a la Liga Deportiva del Sur. En esa nueva etapa, Scocco volvió a ser protagonista: convirtió 12 goles en el año y cerró su recorrido con el doblete ante Bombal Juniors, en el partido que terminó marcando su despedida final.
Un goleador de pueblo con carrera internacional
Pero reducir a Scocco a sus últimos años en Hughes sería injusto. Su carrera fue enorme.
“Nacho” salió de Hughes y se hizo futbolista grande en Newell’s Old Boys. Allí debutó en Primera, fue campeón del Apertura 2004 y regresó años después para ser una de las grandes figuras del equipo que ganó el Torneo Final 2013 bajo la conducción de Gerardo Martino.
En el medio, recorrió el mundo. Jugó en Pumas de México, AEK Atenas de Grecia, Al Ain de Emiratos Árabes, Internacional de Porto Alegre y Sunderland de Inglaterra. En cada lugar dejó rastros de su talento: la pegada, el movimiento, la definición, la inteligencia para jugar cerca y lejos del área.
También tuvo su momento con la Selección Argentina. En 2012, ante Brasil, marcó un doblete por el Superclásico de las Américas y escribió una de esas páginas breves, pero inolvidables, con la camiseta nacional.
River y las noches grandes
Su paso por River Plate fue otro capítulo de alto impacto. Llegó en 2017 y rápidamente se metió en el corazón del hincha millonario. Fue parte de un ciclo ganador con Marcelo Gallardo y levantó títulos importantes, entre ellos la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019, la Supercopa Argentina y dos Copas Argentina.
En Núñez también dejó una noche difícil de borrar: los cinco goles a Jorge Wilstermann en la Copa Libertadores 2017, una actuación individual extraordinaria que lo instaló para siempre en la memoria copera de River.
Scocco nunca fue un delantero común. No era sólo un finalizador. Podía moverse por todo el frente de ataque, patear tiros libres, definir de media distancia, asistir, jugar de espaldas o resolver en una baldosa. Tenía gol, pero también tenía fútbol.
Hughes, mucho más que el último club
Para Hughes FBC, la vuelta de Scocco significó muchísimo más que tener a un exjugador de elite dentro de la cancha. Fue un salto de identidad, de visibilidad y de pertenencia.
Con “Nacho”, Hughes volvió a ocupar un lugar fuerte en el mapa del fútbol regional. Su presencia convocó público, generó expectativa en cada cancha y le dio al club un plus deportivo y emocional imposible de fabricar.
Además, Scocco no sólo fue jugador. También fue presidente de Hughes FBC y se mantuvo siempre como un colaborador activo de la institución. Su aporte excedió los goles: estuvo en la gestión, en las decisiones, en el acompañamiento diario y en la construcción de un proyecto que buscó hacer crecer al club desde adentro. Además, hoy en día participa en la formación de los jóvenes futbolístas del club.
Ese tal vez sea el legado más importante. Porque los goles quedan en las estadísticas, pero la huella real aparece en el club que sigue funcionando, en los chicos que lo vieron entrenar, en los hinchas que volvieron a la cancha y en una comunidad que lo siente propio.
Una despedida con la camiseta correcta
El último partido fue contra Bombal Juniors. Hughes ganó 3 a 2 y Scocco convirtió dos goles. Como si el fútbol, cada tanto, todavía se permitiera escribir finales redondos.
Después de una carrera que lo llevó por estadios enormes, clásicos, copas internacionales y noches históricas, “Nacho” eligió cerrar la puerta en su pueblo. No en un escenario armado para la despedida, sino en una cancha de liga, con la camiseta de Hughes y con la naturalidad de quien nunca dejó de pertenecer.
Se fue un futbolista distinto. Un delantero de jerarquía internacional que decidió volver al barro, al vestuario chico, al saludo de los vecinos, a la cancha donde la pelota tiene otro ruido.
Para Newell’s será un ídolo. Para River, un nombre asociado a noches grandes. Para el fútbol argentino, un delantero exquisito. Para Hughes, algo más profundo: Nacho Scocco fue, es y seguirá siendo parte de la historia viva del club.
El retiro definitivo cierra una etapa dentro de la cancha. Pero en Hughes nadie habla de despedida total. Scocco seguirá cerca, colaborando, acompañando y empujando desde el lugar que le toque.
Porque algunos jugadores dejan de jugar. Los símbolos, en cambio, no se retiran nunca.