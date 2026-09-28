La Selección argentina ya conoce los días y horarios de los tres amistosos que disputará en los próximos días frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Argentina ya tiene horarios para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín
La AFA confirmó el cronograma de la próxima ventana. El último encuentro será el martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental y marcará la despedida de Lionel Messi en el país.
El primero será el miércoles 30 de septiembre desde las 21 ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
La despedida de Messi será ante Benín
El segundo compromiso quedó programado para el sábado 3 de octubre, también a las 21, frente a Burkina Faso en el estadio Monumental.
El cierre de la serie será el martes 6 de octubre a las 20, nuevamente en la cancha de River, ante Benín.
Ese encuentro tendrá un condimento especial: será el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina en el país.
Cómo sigue la preparación
El plantel retomará este lunes los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza después de haber tenido el domingo libre.
La práctica comenzará a las 16 y tendrá sus primeros 30 minutos abiertos para los medios acreditados por la AFA.
Para el martes está prevista una conferencia de prensa de Lionel Scaloni a las 14.15 y un nuevo entrenamiento desde las 15.30, con 15 minutos iniciales abiertos a la prensa.
Los 35 convocados por Scaloni
El entrenador citó a cuatro arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.
Entre los defensores aparecen Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico y Román Vega.
En el mediocampo fueron convocados Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Tobías Andrada y Franco Mastantuono.
Las opciones en ataque
La lista ofensiva incluye a Matías Soulé, Leonel Flores, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.
Argentina abrirá la serie en Córdoba y disputará los dos encuentros restantes en el Monumental.