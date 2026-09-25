La Selección Argentina de fútbol masculino perdió este viernes la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ante Paraguay.
Argentina cayó por penales ante Paraguay y se quedó con la plata en fútbol masculino
Tras igualar 0 a 0 en el tiempo regular, los dirigidos por Diego Placente perdieron 5 a 4 en los tiros desde los 12 pasos.
Los pibes argentinos se quedaron con la medalla de plata en el encuentro disputado este 25 de septiembre desde las 15 horas en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
El partido
En un ajustado encuentro, con parcial dominio de la albiceleste, se terminó el tiempo regular con empate 0 a 0.
En la tanda de penales se impusieron los paraguayos por 5 a 4. Convirtieron todos los ejecutantes a excepción del argentino Leandro Olima, quien falló su tiro.
Las posiciones
La medalla de oro quedó en Paraguay, siendo la octava para toda la delegación en estos Juegos. La plata fue para Argentina, 76° presea de este nivel.
El duelo por el tercer puesto había enfrentado más temprano Perú y Chile. Los peruanos se impusieron por 2 a 1 y alcanzaron el bronce, 38° para su delegación.