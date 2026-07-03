Suiza se impuso 2-0 sobre Argelia y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Murat Yakin resolvió el encuentro con eficacia y confirmó el buen nivel que había exhibido durante la fase de grupos, en la que finalizó como líder tras empatar con Qatar y derrotar a Bosnia y Canadá.
Suiza derrotó a Argelia y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026
El conjunto europeo se impuso por 2-0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, confirmó su gran presente en el torneo y ahora espera por el ganador del cruce entre Ghana y Colombia.
Para el conjunto africano, en cambio, la eliminación quedó sellada luego de no poder reaccionar tras el primer golpe recibido en el inicio del partido.
Un gol tempranero cambió el desarrollo
Argelia comenzó el encuentro con intensidad, presionando en campo rival e intentando dificultar la salida de Suiza. Sin embargo, ese dominio inicial duró apenas unos minutos.
En la primera acción de peligro del conjunto europeo, Johan Manzambi desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso para Breel Embolo, que definió para establecer el 1-0 y modificar por completo el desarrollo del partido.
A partir de ese momento, Suiza ganó confianza y empezó a controlar el juego, mientras que Argelia perdió precisión cada vez que recuperó la pelota y no logró generar situaciones claras de peligro.
Ndoye amplió la ventaja
El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para el conjunto suizo. Tras recuperar el balón cerca del área rival, Dan Ndoye aprovechó un rechazo corto de la defensa y convirtió el 2-0.
La desventaja obligó a Argelia a adelantar sus líneas en busca del descuento, aunque sus intentos carecieron de claridad. El equipo dirigido por Vladimir Petkovic mostró voluntad para ir al frente, pero nunca encontró los caminos para poner en riesgo el triunfo de su rival.
Suiza espera rival en los octavos de final
Con una actuación sólida y ordenada, Suiza administró la ventaja sin mayores sobresaltos y pudo incluso ampliar la diferencia, aunque el arquero Luca Zidane evitó una derrota más amplia para el conjunto africano.
Gracias a esta victoria, el seleccionado europeo avanzó a los octavos de final y ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Ghana y Colombia para conocer a su próximo rival. Argelia, por su parte, quedó eliminada del Mundial 2026 tras no encontrar respuestas en el momento decisivo.