El argentino Yael Falcón Pérez será el árbitro principal

Suiza y Argelia se enfrentan en Vancouver por un lugar en octavos de final

Helvéticos y argelinos cruzan sus caminos en la Copa del Mundo este jueves a la medianoche en el BC Place, en suelo canadiense. El ganador será rival del que resulte vencedor en la llave entre Colombia y Ghana. El santafesino Facundo Rodríguez será uno de los jueces asistentes.