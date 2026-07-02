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El argentino Yael Falcón Pérez será el árbitro principal

Suiza y Argelia se enfrentan en Vancouver por un lugar en octavos de final

Helvéticos y argelinos cruzan sus caminos en la Copa del Mundo este jueves a la medianoche en el BC Place, en suelo canadiense. El ganador será rival del que resulte vencedor en la llave entre Colombia y Ghana. El santafesino Facundo Rodríguez será uno de los jueces asistentes.

Suiza y Argelia, cara a cara por un lugar en octavos. Foto: Internet.Suiza y Argelia, cara a cara por un lugar en octavos. Foto: Internet.
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La Selección de Suiza y su par de Argelia se enfrentan este viernes 3 de julio a las 00 horas (hora argentina) en el marco de los 16avos. de final del Mundial 2026. El choque eliminatorio tendrá lugar en el BC Place de Vancouver, Canadá y el argentino Yael Falcón Pérez. El vencedor de este cruce será rival del ganador del cotejo entre Colombia y Ghana.

Los helvéticos de Murat Yakin alcanzan esta instancia tras terminar en la cima del grupo B de la Copa del Mundo. Empezaron su recorrido con un empate 1-1 ante Qatar en el Levi's Stadium de San Francisco, luego aplastaron 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles y el 2-1 ante Canadá en Vancouver les permitió garantizar la primera colocación.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Belgium - BC Place, Vancouver, Canada - June 26, 2026 General view of the action during the match REUTERS/Agustin MarcarianEl BC Place de Vancouver, sede del partido.

El seleccionado europeo buscará seguir por la senda de los últimos tres mundiales en donde alcanzó los octavos de final, e ilusionarse además con quebrar esa racha. Las mejores actuaciones de Suiza se registraron en Italia 1934, Francia 1938 y cuando fueron locales en 1954, todos con cuartos de final como techo.

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Quiere ser la sorpresa

Los "Zorros del Desierto" llegan en cambio luego de adjudicarse uno de los boletos como mejores terceros. En la zona J, Argelia cayó 3-0 en su debut ante la Selección Argentina en el Arrowhead Stadium, en tanto que luego superó 2-1 a Jordania en San Francisco y el empate 3-3 ante Austria en Kansas City le permitió seguir con vida en la competencia.

En su quinta participación, los africanos del bosnio Vladimir Petković irán a por romper la pared y ganar su primer partido eliminatorio. A lo largo de su breve historia, solo alcanzaron la instancia de octavos en Brasil 2014, cuando la otrora campeona Alemania les ganó 2-1 en la prórroga.

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Posibles Formaciones

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petković.

Falcon Pérez va a dirigir su tercer partido en la Copa del Mundo. Foto: Archivo.Falcon Pérez impartirá justicia en Vancouver. Foto: Archivo.

El encuentro iniciará a las 00 horas del viernes y podrá verse en vivo a través de la pantalla de DSports. Yael Falcón Pérez comandará la terna arbitral en Vancouver, en la cual también estarán los asistentes argentinos Maximiliano Del Yesso y el sanatafesino, nacido en Villa Guillermina, Facundo Rodríguez.

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