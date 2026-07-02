La Selección de Suiza y su par de Argelia se enfrentan este viernes 3 de julio a las 00 horas (hora argentina) en el marco de los 16avos. de final del Mundial 2026. El choque eliminatorio tendrá lugar en el BC Place de Vancouver, Canadá y el argentino Yael Falcón Pérez. El vencedor de este cruce será rival del ganador del cotejo entre Colombia y Ghana.
Suiza y Argelia se enfrentan en Vancouver por un lugar en octavos de final
Helvéticos y argelinos cruzan sus caminos en la Copa del Mundo este jueves a la medianoche en el BC Place, en suelo canadiense. El ganador será rival del que resulte vencedor en la llave entre Colombia y Ghana. El santafesino Facundo Rodríguez será uno de los jueces asistentes.
Los helvéticos de Murat Yakin alcanzan esta instancia tras terminar en la cima del grupo B de la Copa del Mundo. Empezaron su recorrido con un empate 1-1 ante Qatar en el Levi's Stadium de San Francisco, luego aplastaron 4-1 a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium de Los Ángeles y el 2-1 ante Canadá en Vancouver les permitió garantizar la primera colocación.
El seleccionado europeo buscará seguir por la senda de los últimos tres mundiales en donde alcanzó los octavos de final, e ilusionarse además con quebrar esa racha. Las mejores actuaciones de Suiza se registraron en Italia 1934, Francia 1938 y cuando fueron locales en 1954, todos con cuartos de final como techo.
Quiere ser la sorpresa
Los "Zorros del Desierto" llegan en cambio luego de adjudicarse uno de los boletos como mejores terceros. En la zona J, Argelia cayó 3-0 en su debut ante la Selección Argentina en el Arrowhead Stadium, en tanto que luego superó 2-1 a Jordania en San Francisco y el empate 3-3 ante Austria en Kansas City le permitió seguir con vida en la competencia.
En su quinta participación, los africanos del bosnio Vladimir Petković irán a por romper la pared y ganar su primer partido eliminatorio. A lo largo de su breve historia, solo alcanzaron la instancia de octavos en Brasil 2014, cuando la otrora campeona Alemania les ganó 2-1 en la prórroga.
Posibles Formaciones
Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petković.
El encuentro iniciará a las 00 horas del viernes y podrá verse en vivo a través de la pantalla de DSports. Yael Falcón Pérez comandará la terna arbitral en Vancouver, en la cual también estarán los asistentes argentinos Maximiliano Del Yesso y el sanatafesino, nacido en Villa Guillermina, Facundo Rodríguez.