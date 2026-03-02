#HOY:

Felipe Contepomi dijo presente en la práctica de Capibaras XV

El entrenador principal de Los Pumas estuvo en el primer entrenamiento semanal de la franquicia del Litoral.

Felipe Contepomi, presente en la práctica de Capibaras XV en el Hipódromo rosarino.Felipe Contepomi, presente en la práctica de Capibaras XV en el Hipódromo rosarino.
Tal como ya lo hizo con Pampas y Dogos XV, en esta ocasión, el Head Coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, participó este lunes del entrenamiento de Capibaras XV llevado a cabo en el Hipódromo de Rosario.

De 10 a 10. El "Colo", Ignacio Dogliani, recibe concejos del Head Coach de Los Pumas.De 10 a 10. El "Colo", Ignacio Dogliani, recibe concejos del Head Coach de Los Pumas.

Junto a Contepomi estuvieron Andrés Bordoy (entrenador de forwards y especialista en scrum) y Juan Fasce (analista de video), ambos rosarinos, miembros del staff del seleccionado nacional que en otras oportunidades ya estuvieron acompañando a los litoraleños en prácticas anteriores.

La jornada arrancó bien temprano. Primero, con una reunión del staff liderado por Nicolás Galatro para realizar la correspondiente sesión de análisis de video.

Felipe Contepomi pasa por el túnel rumbo a la cancha del Hipódromo de Rosario.Felipe Contepomi pasa por el túnel rumbo a la cancha del Hipódromo de Rosario.

Luego, túnel mediante, a la cancha para la entrada en calor y los trabajos de campo.

Todo, siempre en compañía y con participación permanente de Felipe Contepomi y Andrés Bordoy.

Pumas 2011. Felipe Contepomi y Leo Senatore. Ambos fueron parte del plantel en el Mundial disputado en Nueva Zelanda.Pumas 2011. Felipe Contepomi y Leo Senatore. Ambos fueron parte del plantel en el Mundial disputado en Nueva Zelanda.

Vale recordar que Capibaras XV se prepara para visitar a Pampas en el CASI el próximo viernes a las 19, donde los del Litoral defenderán la punta del campeonato.

