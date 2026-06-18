La jornada del miércoles dejó movimientos importantes en los grupos K y L del Mundial 2026. En Dallas, Inglaterra superó 4-2 a Croacia en uno de los encuentros más atractivos de la fecha y quedó al frente de su zona por diferencia de gol.
Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del miércoles
Inglaterra y Ghana arrancaron con triunfos en el Grupo L, mientras que Colombia tomó la punta del Grupo K tras superar a Uzbekistán.
El conjunto inglés mostró contundencia ofensiva y aprovechó los espacios que dejó su rival para construir una victoria que lo posiciona como uno de los candidatos a avanzar rápidamente a los dieciseisavos de final. Croacia, en cambio, comenzó el torneo con una derrota que la obliga a sumar en la próxima presentación.
Horas más tarde, Ghana venció 1-0 a Panamá y completó una jornada perfecta para los ganadores del Grupo L. El seleccionado africano consiguió tres puntos valiosos en un partido equilibrado y se mantuvo a la expectativa de la cima.
Con estos resultados, Inglaterra y Ghana quedaron igualados en unidades, aunque los europeos tomaron ventaja gracias a una mejor diferencia de gol. Panamá y Croacia cerraron la primera fecha sin puntos.
En el Grupo K también hubo consecuencias relevantes para la clasificación. Portugal y República Democrática del Congo igualaron en un encuentro muy disputado. El empate dejó a ambos con una unidad y la sensación de que cada punto puede resultar determinante en una zona que aparece muy pareja.
Más tarde, Colombia derrotó a Uzbekistán y se convirtió en líder del grupo. El conjunto sudamericano aprovechó sus oportunidades y logró una victoria que lo coloca en una posición favorable de cara a la segunda fecha.
Para Uzbekistán, que disputa su primera Copa del Mundo, la derrota inicial representa un desafío importante. Sin embargo, todavía conserva posibilidades concretas de recuperación en las dos jornadas restantes.
Así quedaron las posiciones
Tras la primera fecha, Inglaterra encabeza el Grupo L con 3 puntos y una diferencia de gol de +2. Ghana también suma 3 unidades, pero con un saldo de +1, por lo que ocupa la segunda posición.
Panamá aparece tercero sin puntos y con diferencia de gol de -1. Croacia cierra la clasificación con 0 unidades y un saldo de -2. La próxima jornada será determinante porque enfrentará a Inglaterra con Ghana, mientras que Panamá jugará ante Croacia.
En el Grupo K, Colombia quedó como líder con 3 puntos luego de su victoria sobre Uzbekistán. Portugal y República Democrática del Congo comparten la segunda colocación con 1 unidad cada uno tras el empate registrado en Houston.
Uzbekistán ocupa el cuarto lugar sin puntos. La segunda fecha tendrá un peso especial para el futuro de la zona, ya que Portugal enfrentará a Uzbekistán y Colombia se medirá con República Democrática del Congo.
Aunque todavía resta mucho recorrido en la fase de grupos, Inglaterra y Colombia fueron las selecciones que mejor capitalizaron la jornada. Ambos equipos quedaron en posición de acercarse a la clasificación, mientras que Croacia, Panamá y Uzbekistán afrontarán compromisos clave para evitar complicaciones prematuras en la lucha por un lugar en la siguiente ronda.