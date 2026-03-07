El Turismo Carretera llega a Viedma: la ciudad se prepara para un fin de semana a pura velocidad
El Turismo Carretera afrontará este fin de semana su segunda fecha de la temporada en el autódromo Ciudad de Viedma. Antes del inicio de la actividad en pista, la categoría ya comenzó a palpitar el evento con exhibiciones de autos, un giro por las calles de la ciudad y la presencia de pilotos y autoridades.
Con siete marcas en competencia y varios candidatos a la victoria, la capital rionegrina volverá a ser escenario de una cita clave del campeonato.
La ciudad de Viedma ya respira clima de automovilismo con la llegada del Turismo Carretera para disputar la segunda fecha de la temporada. La actividad oficial comenzará en el autódromo rionegrino, pero las acciones promocionales y los eventos previos ya pusieron en marcha la pasión por “La Máxima”.
Uno de los momentos más esperados será la exhibición de las siete marcas que actualmente integran la categoría. Desde las 13 horas, distintos autos del campeonato se presentarán en la costanera, frente al emblemático cartel de “Viedma”, para una foto grupal y un contacto directo con los fanáticos.
Allí estarán representadas todas las marcas del Turismo Carretera: Josito Di Palma con Toyota, Kevin Candela con BMW, Christian Ledesma con Chevrolet, Joaquín Ochoa con Dodge Challenger, Marcos Castro con Torino, Nicolás Moscardini con Ford y Diego Azar con Mercedes-Benz.
La actividad también incluirá una conferencia de prensa con pilotos y autoridades, en lo que será la antesala de un fin de semana que promete emociones fuertes en el circuito patagónico.
Un rugido que hizo vibrar a toda la ciudad
En la previa del evento, los vecinos de Viedma tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia única cuando los hermanos Joaquín y Benjamín Ochoa recorrieron las calles de la ciudad al volante de sus autos del Turismo Carretera y del TC Pista.
Joaquín condujo el Dodge Challenger del TC, mientras que Benjamín lo hizo con el Cherokee del TC Pista. Ambos estuvieron acompañados por el experimentado Jonatan Castellano, uno de los referentes de la marca Dodge, quien los escoltó con un clásico GTX.
El desfile de autos generó un gran entusiasmo entre los fanáticos que se acercaron para ver de cerca a los vehículos de la categoría más popular del automovilismo argentino.
El recorrido incluyó dos vueltas entre la rotonda del Boulevard Contín y la rotonda que conecta con la Ruta Nacional 3, generando un verdadero espectáculo para los vecinos.
Con siete marcas en competencia y varios candidatos a la victoria, la capital rionegrina volverá a ser escenario de una cita clave del campeonato.
La actividad contó además con la presencia de varias figuras del TC, entre ellas el tricampeón Mariano Werner, el último ganador de la categoría Nicolás Moscardini y el subcampeón 2020 Juan Cruz Benvenuti.
También participaron autoridades provinciales y municipales, como el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Viedma, Marcos Castro, quienes destacaron la importancia de que la ciudad vuelva a recibir a la categoría más importante del país.
Por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) estuvieron presentes el secretario general Facundo Gil Bicella y el gerente general Fernando Miori.
Un circuito con historia y candidatos a la victoria
El autódromo Ciudad de Viedma se ha convertido en una plaza habitual para el Turismo Carretera. Desde su primera visita en 2015, la categoría disputó allí once competencias consecutivas y este fin de semana se celebrará la duodécima edición.
En el historial del circuito, Ford es la marca más ganadora con cuatro triunfos, todos obtenidos entre 2021 y 2024. Sin embargo, la racha fue cortada el año pasado por Jonatan Castellano, quien logró la victoria con Dodge.
Con siete marcas en competencia y varios candidatos a la victoria, la capital rionegrina volverá a ser escenario de una cita clave del campeonato.
Hasta el momento, cuatro marcas han conseguido triunfos en este escenario: Ford, Dodge, Torino y Chevrolet. Toyota aún busca su primera victoria en el circuito, mientras que Mercedes-Benz y BMW tendrán este año la oportunidad de estrenarse en lo más alto del podio.
Uno de los pilotos más exitosos en Viedma es Facundo Ardusso, quien ostenta el récord de triunfos con tres victorias logradas en 2015, 2019 y 2020.
Otros nombres que suelen destacarse en este circuito son Mariano Werner y Julián Santero. El entrerriano acumula dos victorias y varios podios, además de tres pole positions, mientras que el mendocino también cuenta con grandes resultados y buscará sumar un nuevo triunfo.
Moscardini llega como líder del campeonato
La segunda fecha del campeonato también tendrá como protagonista a Nicolás Moscardini, quien llega como líder del torneo tras ganar la carrera inaugural disputada en El Calafate.
Con siete marcas en competencia y varios candidatos a la victoria, la capital rionegrina volverá a ser escenario de una cita clave del campeonato.
El piloto platense atraviesa un gran momento deportivo y guarda un recuerdo especial de Viedma. En 2024 ganó allí la competencia del TC Pista, resultado que lo impulsó a consolidarse dentro del automovilismo nacional.
De esta manera, Moscardini tiene un dato curioso: por segundo año consecutivo comienza la temporada como líder del campeonato tras un triunfo en la primera fecha.
Con todos estos condimentos, el Turismo Carretera se prepara para vivir un nuevo capítulo en Viedma, donde historia, pasión y velocidad volverán a encontrarse en uno de los escenarios más importantes del calendario.