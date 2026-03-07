Este fin de semana

El Turismo Carretera llega a Viedma: la ciudad se prepara para un fin de semana a pura velocidad

El Turismo Carretera afrontará este fin de semana su segunda fecha de la temporada en el autódromo Ciudad de Viedma. Antes del inicio de la actividad en pista, la categoría ya comenzó a palpitar el evento con exhibiciones de autos, un giro por las calles de la ciudad y la presencia de pilotos y autoridades.