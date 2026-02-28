#HOY:

Santiago puede tener final albiceleste: Cerúndolo y Báez van por el pase decisivo

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez disputarán este sábado las semifinales del ATP 250 de Santiago de Chile, último certamen de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Ambos buscarán meterse en la final y podrían protagonizar un duelo argentino por el título.

Cerúndolo y Báez buscan la final en Santiago y sueñan con un duelo argentino. Credito: REUTERS/Jaimi JoyCerúndolo y Báez buscan la final en Santiago y sueñan con un duelo argentino. Credito: REUTERS/Jaimi Joy
El primero en salir a la cancha será Francisco Cerúndolo (1° preclasificado), quien desde las 18 (hora argentina) enfrentará al alemán Yannick Hanfmann en busca de un lugar en la definición del ATP 250 de Santiago.

Cerúndolo atraviesa un sólido momento en la gira sudamericana, donde ya conquistó el título en el Argentina Open hace pocas semanas.

Un nuevo trofeo en Chile no solo le permitiría cerrar con balance positivo el tramo regional del calendario, sino también sumar puntos clave para aproximarse al Top 15 del ranking ATP.

Sebastián Báez en el Australian Open.Sebastián Báez (3° preclasificado) se medirá ante el italiano Luciano Darderi en una semifinal con antecedentes intensos.

El historial favorece con claridad al argentino: se enfrentaron en cinco ocasiones, con cuatro triunfos para Cerúndolo y apenas uno para Hanfmann. Esa estadística y el presente reciente lo posicionan como favorito para avanzar a la final.

Báez y una rivalidad que se volvió incómoda

No antes de las 19:10 será el turno de Sebastián Báez (3° preclasificado), quien se medirá ante el italiano Luciano Darderi en una semifinal con antecedentes intensos.

El historial entre ambos está igualado en cuatro victorias por lado, pero el dato que inquieta al argentino es que Darderi ganó los últimos tres enfrentamientos: Bastad 2025, el Abierto de Australia y nuevamente el Argentina Open en 2026.

Esa racha reciente convierte al italiano en un rival especialmente incómodo para Báez.

Puntos clave y presión en el ranking

El torneo chileno tiene un valor estratégico para Báez. En la edición pasada alcanzó la final, por lo que esta semana defiende una importante cantidad de puntos. Una eliminación en semifinales —o incluso antes— impactaría en su ubicación en el ranking, especialmente tras su reciente caída en primera ronda del ATP 500 de Río.

Con la gira sudamericana llegando a su fin, Santiago aparece como una oportunidad decisiva para ambos. Cerúndolo busca consolidar su crecimiento y dar otro salto en la clasificación mundial; Báez, en cambio, necesita sostener su posición y revertir una racha adversa ante uno de sus rivales más incómodos.

Si ambos logran imponerse este sábado, el polvo de ladrillo chileno será escenario de una final con acento argentino y cierre ideal para la presencia nacional en la región.

