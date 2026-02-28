ATP 250

Santiago puede tener final albiceleste: Cerúndolo y Báez van por el pase decisivo

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez disputarán este sábado las semifinales del ATP 250 de Santiago de Chile, último certamen de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Ambos buscarán meterse en la final y podrían protagonizar un duelo argentino por el título.