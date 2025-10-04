Tigre y Defensa y Justicia empataron y se acercaron a la punta de la zona A

Tigre igualó con Defensa y Justicia por 1 a 1 en el partido que disputaron este viernes por la noche, en el estadio José Dellagiovanna, por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025.
Con la igualdad, ambos equipos quedaron empatados con 16 puntos, en la tercera y cuarta ubicación de la zona A y a una unidad de Unión, líder del grupo.
El local había comenzado en ventaja con el gol del mediocampista Julián López, a los 25 minutos, pero el volante Lucas “Saltita” González alcanzó el empate, en el primer minuto de descuento de la primera parte.
Además, el defensor y capitán de Tigre Joaquín Laso fue expulsado a los 31 minutos de la segunda parte, por doble amarilla.
En la próxima fecha, los dirigidos por Diego Dabove visitarán a Newell’s, el viernes 10 de octubre a las 18:30 horas, mientras que el “Halcón” jugará el mismo día, pero a las 16:15, recibiendo a Argentinos Juniors.
El local abrió el marcador en la primera llegada peligrosa del partido. A los 25 minutos del primer tiempo, un centro desde la derecha del lateral Guillermo Soto cayó al área chica, donde el mediocampista Julián López lo cabeceó al gol.
Diez minutos después, el delantero Ignacio Russo avanzó por derecha, quedó mano a mano con el arquero Enrique “Beto” Bologna y quiso vencerlo con un remate bajo y cruzado, que se fue ancho.
A los 40 minutos llegó Defensa, con un desborde y centro por izquierda del volante Lucas “Saltita” González, que permitió el cabezazo ancho del defensor Ezequiel Cannavo, por el segundo palo.
El conjunto de Florencio Varela pudo empatar en el primer minuto de descuento del primer tiempo, con una buena jugada colectiva que culminó “Saltita” González, con un disparo desde la medialuna del área que se desvió y entró bajo por el poste izquierdo del guardameta Felipe Zenobio.
La primera del complemento fue para el equipo de Dabove, en el primer minuto, con un buen remate desde la medialuna del área del volante Jabes Saralegui, que abrió el pie derecho e impactó su remate en el poste izquierdo del arquero rival.
La visita volvió a llegar a los ocho minutos, con un cabezazo desviado al lado del palo del defensor Rafael Delgado, que apareció libre de marca en el área.
En 19 minutos, el defensor Alexis Soto buscó meter un centro rasante al primer palo que salió al arco, aunque fue contenido por Zenobio, que estaba atento.
A los 26 minutos, Julián López recibió por derecha, enganchó hacia afuera y sacó un tiro bajo y potente, que Bologna pudo desviar sobre su poste izquierdo.
Cuando iban 31 minutos, el defensor y capitán de Tigre Joaquín Laso fue expulsado por doble amarilla, habiendo cometido dos faltas sobre el extremo Juan Gutiérrez.
Estadio: José Dellagiovanna.
Árbitro: Ariel Penel.
VAR: Fernando Echenique.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.
Goles en el primer tiempo: 25m. Julián López (T); 46m. Lucas González (D).
Cambios en el primer tiempo: 18m. Lenny Lobato por Lucas González (D); 26m. Gonzalo Piñeiro por Julián López (T) y Alfio Oviedo por David Romero (T), 33m. Ramón Arias por Ignacio Russo (T), 39m. Sebastián Medina por Elías Cabrera (T), Blas Armoa por Jabes Saralegui (T); David Barbona por Damián Fernández (D).
