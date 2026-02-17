Tirante superó a Garín y se metió en octavos del Rio Open

Thiago Agustín Tirante dio un paso importante en su estreno en el Rio Open 2026. El argentino, 92° del ranking, derrotó al chileno Cristian Garín (89°) en sets corridos y se metió en octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.
Thiago Agustín Tirante dio un paso importante en su estreno en el Rio Open 2026. El argentino, 92° del ranking, derrotó al chileno Cristian Garín (89°) en sets corridos y se metió en octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.
El platense se impuso por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 54 minutos, con un partido que tuvo momentos de paridad y cambios de impulso, pero en el que Tirante mostró templanza para resolver los pasajes más delicados.
Tirante arrancó con decisión y llegó a estar 3-0, incluyendo un quiebre temprano. Con los servicios sostenidos, el set parecía encaminado, aunque Garín reaccionó y logró empatar el marcador 5-5 tras un tramo más favorable.
Ahí apareció la mejor versión del argentino: sostuvo su saque, aceleró con su juego ofensivo y volvió a quebrar en el duodécimo game para cerrar el primer parcial 7-5, con un golpe anímico clave para el resto del encuentro.
En el segundo set el guion repitió intensidad, con Tirante intentando administrar mejor la ventaja. Garín quebró en el quinto juego, pero el argentino respondió de inmediato en el siguiente y se afirmó para pasar al frente 4-2.
Sin mayores sobresaltos en el tramo final, Tirante sostuvo su plan, controló los intercambios y cerró el partido por 6-3 para avanzar de ronda en un torneo pesado del calendario sudamericano.
Ahora, Tirante espera rival: saldrá del ganador del cruce entre Francisco Cerúndolo (19°), primer preclasificado y reciente campeón del Argentina Open, el italiano Luciano Darderi, y Mariano Navone (74°).
En otros partidos de la jornada, Vit Kopriva venció al brasileño Gustavo Heide, Alejandro Tabilo derrotó a Emilio Nava y Dusan Lajovic dio el golpe ante Daniel Altmaier, séptimo cabeza de serie, para seguir avanzando en Río.