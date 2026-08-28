Le salió todo redondito a Unión. Abrió el partido con un golazo (de los que este equipo está acostumbrándose), lo manejó bien en esta oportunidad y lo liquidó con muchísima contundencia para convertir cuatro goles. Ganó muy bien el partido, sin resquicio para alguna discusión. Y se convirtió en el equipo con mayor cantidad de goles en su zona y el segundo en el torneo, detrás, justamente, de Sarmiento.
“El equipo se reconcilió con el hincha de Unión”
El entrenador tatengue valorizó el buen trabajo del equipo, admitió que “hasta el gol de Tarragona, estaba sufriendo porque veía que el equipo no arrancaba”, pero enseguida agregó que “después no quería que se terminara para ver si metíamos otro gol más”
El primero en salir del vestuario fue Mauro Luna Diale, quien tuvo que salir prematuramente por una lesión en el isquiotibial. Iban 22 minutos y motivó el ingreso de Malcorra, una de las figuras detrás del intratable Tarragona, que llegó a los cinco goles y se ubica detrás de Modica en la tabla de artilleros.
¿Qué dijo Madelón luego de la goleada?
• “Contento porque el equipo se reconcilió con la gente. El hincha necesitaba una victoria así, frente a un rival difícil. Jugamos por abajo y así llegaron los goles. El primer gol fue un golazo de ‘Tarra’. Y me voy contento porque la gente vio a un equipo que cuando no tuvo fútbol, mostró lo otro que hay que tener”.
• “Malcorra es mucho para nosotros, tiene personalidad, jugó del lado invertido al que habitualmente juega. Le generamos problemas por ese costado, por el derecho”.
• “El partido era de tablas, difícil y ‘Tarra’ lo abrió. En el fútbol de hoy no hay goles desde afuera del área y Unión los está haciendo. Malcorra me agradeció porque lo traje, paga a su manera y veo que ya no estamos en deuda con estas dos victorias que metimos”.
• “Instituto, nuestro próximo rival del lunes 7, es un equipo metedor, complicado, duro, juega con línea de cinco, va a ser complicado”.
• “Mauro Luna Diale sintió un pequeño pinchazo, parece no ser de gravedad pero podría no llegar al partido con Instituto. Por ahí se pierde este partido que viene”.
• “Me siento identificado con este partido que hicimos, algo que no pasó con San Lorenzo. El equipo se desmembró todo en ese partido. Nos propusimos pagar la cuenta rápido e hicimos dos buenos partidos. ¿Para qué estamos?, para seguir sumando”.
• “El equipo va apareciendo y necesita un poco más de tiempo. Malcorra entró por derecha y no se conoce mucho con Pintado. Le dije que Pintado vuela por afuera, así que se tienen que conocer. Estamos buscando un volante para ocupar el cupo, pero Mosqueira va a estar antes en condiciones y eso es bueno. Veremos qué pasa y si es necesario que sumemos. Por Vargas lo tengo a Fazzi, que está detrás de Pintado. Y en una de esas, Mosqueira puede estar en un par de semanas porque no es tan grave lo que tuvo. Tenemos tiempo hasta el miércoles para incorporar”.
• “El desgaste que hizo Cuello fue muy grande. Lo protegimos y lo cuidamos. Viene de un paráte largo. Anduvo bien”.
• “En el entretiempo del partido en Mar del Plata estaba seguro de que el equipo podía cambiar, por eso le dimos quince minutos y en ese lapso hicimos los tres goles. Fue una charla para darle confianza a los muchachos, nada más. Le dije a Moncho y a Nico Vazzoler que no hagamos locuras. Y salió bien”.
• “El que corre más y juega mejor se queda con todo. Me siento identificado con lo que hicimos hoy, entendimos cómo había que jugarlo y eso me gustó”.
• “Tenemos muchos goles a favor y muchos en contra. Mansilla estaba enojado porque no pudo terminar con el arco en cero, pero le hicieron un golazo y él atajó muy bien. Vamos a seguir mejorando en defensa”.
• “Tenemos gente que le pega muy bien desde afuera del área. Hay equipos que quieren entrar hasta abajo del arco con pelota dominada. Lo felicito públicamente a Tarragona porque me sorprendió con ese bombazo desde afuera”.
• “La infracción de Palacios fue común y le dieron dos fechas. El equipo salvó esa situación con el rendimiento de hoy. Podemos hacer repesca con Rubio, el lateral que está jugando en Delfín de Ecuador. Estamos charlando el tema con Zurbriggen”.
• “Ni yo salvé a Unión ni Unión me salvó a mí. Hoy estaba sufriendo el partido hasta el gol de Tarragona, porque veía que el equipo no arrancaba. Pero después, no quería que terminara porque quería algún gol más. Somos un equipo que corre mucho, más que los rivales y el trabajo de Vazzoler y el Moncho es excelente. Hoy lo ganamos en todos los aspectos al partido”.