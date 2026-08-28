Leo Madelón luego de la goleada

“El equipo se reconcilió con el hincha de Unión”

El entrenador tatengue valorizó el buen trabajo del equipo, admitió que “hasta el gol de Tarragona, estaba sufriendo porque veía que el equipo no arrancaba”, pero enseguida agregó que “después no quería que se terminara para ver si metíamos otro gol más”