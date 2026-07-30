Se cierra el libro de pases y Unión sabe que podrá contar con las incorporaciones al haberse pagado la totalidad de las inhibiciones (eran 3) y todavía no se retira del mercado, tanto en lo que se refiere a jugadores que lleguen al club como también la posibilidad de que alguno emigre.
Unión, las inhibiciones, lo que falta y el nombre de Vargas como salida
El Tate ya pudo levantar las tres inhibiciones y Madelón contará con todo el plantel para jugar el sábado con Gimnasia. De Emiratos Arabes Unidos llevó una oferta por Vargas. Un central y Bonfigli son opciones para terminar de armar el plantel.
Unión levanta inhibiciones y sigue en el mercado
Respecto de las inhibiciones, la primera que se levantó fue la de Angulo, luego le tocó el turno a Juventud Las Piedras (la más onerosa) por la deuda por el pase de Maizon Rodríguez y, por último, la de Sol de América por el de Fernando Díaz, el marcador de punta que no jugó un solo partido en Primera.
La última en impactar fue, precisamente, la de los paraguayos (este jueves), por lo cual Madelón va a contar con los jugadores que se han incorporado al club, con los que ya estuvo ensayando para el armado del equipo que jugará este sábado ante Gimnasia, en Mendoza.
Detalles del viaje a Mendoza
A propósito de este partido, está previsto que el viaje se realice vía terrestre hasta Córdoba y, desde allí, un vuelo a Mendoza. El mismo itinerario será el de regreso a Santa Fe, teniendo en cuenta que Unión deberá jugar entre semana (el jueves a las 19) ante Lanús el partido postergado de la segunda fecha por la participación del equipo granate en la Sudamericana (fue goleado por Cienciano y quedó eliminado de la misma).
Respecto del equipo, los 11 que paró Madelón fue con Mansilla; Vargas, Fagioli, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Luna Diale y Misael Aguirre. ¿Por qué no está Tarragona?, porque arrastra una molestia física y se lo llevará de la mejor forma para que llegue en condiciones de jugar el sábado en la tierra del sol y el buen vino.
Habrá que ver si el dispositivo táctica sigue siendo el 4-4-2 que habitualmente utiliza Madelón, si lo modificará y si Luna Diale irá de punta con Aguirre o Tarragona, o si jugará por el costado izquierdo y el que tendrá la función de enlace con el punta sea Malcorra.
Intereses en el mercado de pases
En cuanto al mercado de pases, Unión insiste por el volante Bonfigli, que está en Maipú, fue suplente en el último partido pero es uno de los mejores jugadores del equipo mendocino. Tanto Bonfigli como Saccone estuvieron en el radar de Unión y ahora quedó Bonfigli, un jugador al que la secretaría técnica lo viene mirando desde hace un tiempo.
La otra posibilidad es la de un central, preferentemente zurdo y que también, por el perfil, pueda desempeñarse como lateral por izquierda. Es un puesto en el que Unión necesita sumar un jugador, teniendo en cuenta que se fueron Paz y Fascendini. De todos modos, el técnico ha quedado conforme con el rendimiento que tuvo Fagioli en el partido con Platense (más allá del gol en contra) y también está Aimar, otro de los jugadores que viene jugando en reserva (al igual que Isla) y que Vazzoler, uno de los colaboradores directos de Madelón, conoce a la perfección.
El presidente habría manifestado la posibilidad de sumar un jugador que viene de afuera. No se dio a conocer el nombre ni tampoco se sabe si es el central que se busca. De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, el central es la prioridad para terminar de completar el plantel profesional.
Posible salida de Lautaro Vargas
Respecto de la posibilidad de salida, en los últimos días llegó un ofrecimiento de un club de Emiratos Arabes (sería Dubai) por Lautaro Vargas. Por lo que se pudo saber, sería por el 50 por ciento del pase y en un solo pago.
Vargas es uno de los jugadores vendibles que tiene la institución, casi a la misma altura (por una cuestión de edad y proyección) que Mateo Del Blanco. Viene teniendo buenas temporadas en Unión, más allá de algunos vaivenes, pero en este mercado no hubo tanteos concretos hasta que llegó esta oferta de Emiratos Arabes que la dirigencia rojiblanca evaluará.
Hay que recordar que si bien el mercado de pases cierra este viernes, en el caso de que a partir de esa fecha se produzca alguna salida al exterior, el club estará en condiciones de incorporar un jugador en su reemplazo.
Además, más allá de la salida de Emiliano Alvarez, Unión produjo la incorporación de Juan de Dios Pintado para ocupar ese lugar por derecha, donde también se ha sumado a Nazareno Fazzi, este lateral juvenil de muy buen suceso en reserva, autor de varios goles y que el viernes pasado integró el banco de relevos en el encuentro en Vicente López ante Platense.
Después de este encuentro con Gimnasia de Mendoza, Unión tendrá dos como local (Lanús y Central Córdoba) y luego dos seguidos de visitante (San Lorenzo y Aldosivi en Mar del Plata). A propósito de este partido, Aldosivi-Gimnasia se jugará con público visitante en el estadio José María Minella. El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), confirmó que habrá presencia de ambas parcialidades en el encuentro del próximo domingo 2 de agosto, a las 14.30, en Mar del Plata.
Según informó el organismo provincial, la decisión fue tomada tras las gestiones realizadas con la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes involucrados. De esa manera, el partido entre el Club Atlético Aldosivi y el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá hinchas de los dos equipos en el Mundialista.
Claro que la situación puede cambiar en el caso del encuentro con Unión, teniendo en cuenta que no es lo mismo pensar en Gimnasia, con una distancia muchísimo más corta, que Unión, por la mayor cantidad de kilómetros que deberían recorrer los hinchas rojiblancos si es que se mantiene la idea de jugar con visitantes en el Minella, como pasará con Gimnasia.