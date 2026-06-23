La Selección de Uruguay enfrentará uno de los desafíos más importantes de su participación en el Mundial 2026 cuando se mida con España en la última jornada de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega obligado a conseguir un resultado favorable luego de un inicio inesperadamente complicado, marcado por los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde.
Bielsa mueve piezas para un duelo que puede definir el futuro de Uruguay en el Mundial
Uruguay afrontará este viernes un compromiso decisivo ante España en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras un arranque por debajo de las expectativas, el equipo de Marcelo Bielsa necesita un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. En ese contexto, el entrenador analiza cambios en la defensa para intentar fortalecer a un equipo que aún busca su mejor versión.
Lo que en la previa parecía un grupo accesible para la Celeste terminó convirtiéndose en un escenario de máxima tensión. Ahora, el margen de error es mínimo y cada decisión táctica adquiere una importancia determinante.
Una variante defensiva para un partido de máxima exigencia
Con el objetivo de ganar solidez en la última línea, Bielsa evalúa introducir una modificación importante en la defensa. Todo indica que Mathías Olivera continuará entre los titulares, aunque esta vez ocupando su posición natural como lateral izquierdo.
La decisión responde a la necesidad de reforzar un sector que tendrá una misión compleja: contener a Lamine Yamal, una de las principales figuras del seleccionado español y uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo.
El cambio abriría un lugar en la zaga central para el experimentado José María Giménez, quien ingresaría en reemplazo de Juan Manuel Sanabria. De confirmarse esta variante, la defensa uruguaya estaría integrada por Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez y Mathías Olivera.
En el resto del equipo, Bielsa mantiene el hermetismo habitual y todavía no trascendieron demasiadas pistas sobre la formación que buscará la clasificación.
España, un rival que obliga a no cometer errores
El desafío para Uruguay no podría ser más exigente. Del otro lado estará España, actual campeona de Europa y una de las selecciones que llega con mejores antecedentes al Mundial.
La Roja cuenta con un plantel equilibrado, experiencia internacional y varias figuras jóvenes que atraviesan un gran momento futbolístico. Entre ellas sobresale Yamal, cuya velocidad y capacidad de desequilibrio obligan a extremar los cuidados defensivos.
Para Uruguay, mantener el arco en cero aparece como una de las prioridades. El equipo mostró dificultades defensivas en sus primeras presentaciones y sabe que cualquier desatención frente a un rival de esta jerarquía puede resultar determinante.
Las cuentas de Uruguay para seguir en carrera
Más allá del planteo táctico, la Celeste llega al encuentro con la necesidad de sumar para evitar una eliminación prematura.
Una victoria frente a España no solo le garantizaría la clasificación a los dieciseisavos de final, sino que además podría permitirle avanzar como líder del grupo, evitando cruces más complejos en la siguiente instancia.
Si el partido termina empatado, Uruguay deberá esperar la definición del resto de las zonas para intentar ubicarse entre los mejores terceros clasificados.
La derrota, en cambio, significaría el final de su participación en el certamen.
Por eso, el choque ante España se presenta como una verdadera final para el conjunto de Bielsa. Con la presión de los resultados y la obligación de mostrar una mejor imagen futbolística, Uruguay afrontará un encuentro que puede marcar el rumbo de su Mundial y definir si continúa en carrera o se despide antes de lo esperado.