#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Se juega la clasificación ante España

Bielsa mueve piezas para un duelo que puede definir el futuro de Uruguay en el Mundial

Uruguay afrontará este viernes un compromiso decisivo ante España en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras un arranque por debajo de las expectativas, el equipo de Marcelo Bielsa necesita un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. En ese contexto, el entrenador analiza cambios en la defensa para intentar fortalecer a un equipo que aún busca su mejor versión.

Partido decisivo para la Celeste: Bielsa apuesta a una variante clave frente a EspañaPartido decisivo para la Celeste: Bielsa apuesta a una variante clave frente a España
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Selección de Uruguay enfrentará uno de los desafíos más importantes de su participación en el Mundial 2026 cuando se mida con España en la última jornada de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega obligado a conseguir un resultado favorable luego de un inicio inesperadamente complicado, marcado por los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde.

Mirá tambiénMbappé elogió a Messi y evitó entrar en la carrera por el récord de goles en los Mundiales

Lo que en la previa parecía un grupo accesible para la Celeste terminó convirtiéndose en un escenario de máxima tensión. Ahora, el margen de error es mínimo y cada decisión táctica adquiere una importancia determinante.

Una variante defensiva para un partido de máxima exigencia

Con el objetivo de ganar solidez en la última línea, Bielsa evalúa introducir una modificación importante en la defensa. Todo indica que Mathías Olivera continuará entre los titulares, aunque esta vez ocupando su posición natural como lateral izquierdo.

(260621) -- MIAMI, 21 junio, 2026 (Xinhua) -- Jugadores de Uruguay posan para fotografías previo al partido del Grupo H de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Cabo Verde, celebrado en el Estadio Miami, en Miami, Estados Unidos, el 21 de junio de 2026. (Xinhua/Xu Zijian) (rtg) (vf)Uruguay necesita sumar frente a España y Bielsa perfila una modificación estratégica

La decisión responde a la necesidad de reforzar un sector que tendrá una misión compleja: contener a Lamine Yamal, una de las principales figuras del seleccionado español y uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo.

El cambio abriría un lugar en la zaga central para el experimentado José María Giménez, quien ingresaría en reemplazo de Juan Manuel Sanabria. De confirmarse esta variante, la defensa uruguaya estaría integrada por Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez y Mathías Olivera.

Mirá tambiénCon Noruega ya clasificada, Haaland le quitó presión al duelo ante Francia

En el resto del equipo, Bielsa mantiene el hermetismo habitual y todavía no trascendieron demasiadas pistas sobre la formación que buscará la clasificación.

España, un rival que obliga a no cometer errores

El desafío para Uruguay no podría ser más exigente. Del otro lado estará España, actual campeona de Europa y una de las selecciones que llega con mejores antecedentes al Mundial.

La Roja cuenta con un plantel equilibrado, experiencia internacional y varias figuras jóvenes que atraviesan un gran momento futbolístico. Entre ellas sobresale Yamal, cuya velocidad y capacidad de desequilibrio obligan a extremar los cuidados defensivos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 21, 2026 Uruguay coach Marcelo Bielsa gives instructions to his players during a hydration break REUTERS/Paul ChildsUruguay necesita sumar frente a España y Bielsa perfila una modificación estratégica

Para Uruguay, mantener el arco en cero aparece como una de las prioridades. El equipo mostró dificultades defensivas en sus primeras presentaciones y sabe que cualquier desatención frente a un rival de esta jerarquía puede resultar determinante.

Las cuentas de Uruguay para seguir en carrera

Más allá del planteo táctico, la Celeste llega al encuentro con la necesidad de sumar para evitar una eliminación prematura.

Una victoria frente a España no solo le garantizaría la clasificación a los dieciseisavos de final, sino que además podría permitirle avanzar como líder del grupo, evitando cruces más complejos en la siguiente instancia.

Mirá tambiénLorenzo destacó el proceso de Colombia y anticipó un partido exigente ante República Democrática de Congo

Si el partido termina empatado, Uruguay deberá esperar la definición del resto de las zonas para intentar ubicarse entre los mejores terceros clasificados.

La derrota, en cambio, significaría el final de su participación en el certamen.

Por eso, el choque ante España se presenta como una verdadera final para el conjunto de Bielsa. Con la presión de los resultados y la obligación de mostrar una mejor imagen futbolística, Uruguay afrontará un encuentro que puede marcar el rumbo de su Mundial y definir si continúa en carrera o se despide antes de lo esperado.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Uruguay
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
España
Eurocopa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro