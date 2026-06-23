Se juega la clasificación ante España

Bielsa mueve piezas para un duelo que puede definir el futuro de Uruguay en el Mundial

Uruguay afrontará este viernes un compromiso decisivo ante España en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Tras un arranque por debajo de las expectativas, el equipo de Marcelo Bielsa necesita un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. En ese contexto, el entrenador analiza cambios en la defensa para intentar fortalecer a un equipo que aún busca su mejor versión.