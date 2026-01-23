Varrone y Girolami, protagonistas en Daytona

El automovilismo argentino volvió a decir presente en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario internacional.
El automovilismo argentino vive un presente destacado en Estados Unidos: Nicolás Varrone se metió en el Top 10 de la GTD Pro para las 24 Horas de Daytona, mientras que Franco Girolami dominó la clasificación del TCR con una pole histórica.
El automovilismo argentino volvió a decir presente en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario internacional.
En la antesala de un fin de semana cargado de actividad en Daytona, Nicolás Varrone y Franco Girolami fueron protagonistas en sus respectivas categorías, confirmando el gran momento que atraviesan los pilotos nacionales en competencias de alto nivel.
En la clasificación de la clase GTD Pro del IMSA, el Corvette Z06 GT3.R #4 del equipo Pratt Miller, que integra Nicolás Varrone junto a Nicky Catsburg y Tommy Milner, se ubicó en la 8ª posición de largada para las tradicionales 24 Horas de Daytona.
Con Catsburg al volante, el trinomio registró un tiempo de 1m45s646, quedando a 0s540 del líder Alexander Sims, quien marcó la pole position con el otro Corvette del equipo. El resultado dejó al auto argentino-neerlandés-estadounidense dentro del Top 10 de una grilla extremadamente competitiva, dominada por marcas como BMW, McLaren, Mercedes, Ferrari y Ford.
La carrera, que comenzará el sábado a las 14:00 (hora argentina), será una nueva oportunidad para Varrone de seguir consolidándose en la resistencia internacional, luego de sus logros recientes en Le Mans y el WEC.
En paralelo, Franco Girolami fue una de las grandes figuras del día al dominar la clasificación de los TCR que compiten en la Michelin Pilot Challenge.
El piloto de Isla Verde, a bordo del Cupra TCR del VG Racing Team, marcó un tiempo de 1m56s852 y se quedó con la pole position en su primera participación dentro de la categoría.
El bicampeón del TCR Europeo y campeón italiano compartirá el auto con Tyler González y Filippo Barberi, encabezando la grilla para la competencia de cuatro horas que se disputará este viernes a las 15:45 de Argentina.
Detrás del Cupra de Girolami finalizaron Celso Neto y Raphael Reis, a solo 0s130, mientras que Lewis y Pasquarella completaron el Top 3.
Aunque en categorías y formatos distintos, Varrone y Girolami representan el excelente presente del automovilismo argentino a nivel internacional. Uno, consolidado en la resistencia y las grandes carreras de 24 horas; el otro, dominador en el turismo mundial y adaptándose con éxito a nuevos desafíos.
Daytona vuelve a ser escenario de esa proyección, con pilotos argentinos que no solo participan, sino que compiten de igual a igual con la elite del automovilismo global.