“Se le planta a la mafia”: el explosivo spot de Verón con Netflix que se volvió viral

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, protagonizó una publicidad de Netflix en la que se lo compara con Thomas Shelby, figura central de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal.
El presidente de Estudiantes protagonizó una campaña con guiños a Peaky Blinders, que también incluyó una referencia a Rosario Central y reavivó la polémica reciente en el fútbol argentino.
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, protagonizó una publicidad de Netflix en la que se lo compara con Thomas Shelby, figura central de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal.
El spot utiliza el humor para jugar con las similitudes entre el dirigente y el líder de la famosa banda británica, en una campaña que rápidamente captó la atención del público.
En la pieza publicitaria, distintas personas comentan sobre Verón como si se tratara del propio Thomas Shelby. Entre las frases que se escuchan, destacan referencias a su estilo, su actitud desafiante y su supuesta relación con el mundo mafioso.
En tono irónico, incluso se menciona que “es el único que se le planta a la mafia” y que su hijo sigue sus pasos, además de calificarlo como inglés, para luego aclarar que en realidad se hablaba del personaje de ficción.
El exjugador aparece caminando dentro de un restaurante con un look elegante: smoking, chaleco y boina, en sintonía con la estética de la serie. A medida que avanza, escucha los comentarios que despiertan su curiosidad y generan una reacción divertida.
El momento culmina cuando uno de los presentes lo describe como “puro humo”, lo que provoca su incomodidad. Sin embargo, la situación se resuelve cuando le explican que se referían a Tommy Shelby. Allí, Verón se suma al juego y cierra el anuncio con una frase contundente sobre el personaje.
La campaña promociona el estreno de la película basada en la exitosa serie Peaky Blinders, que llegará a la plataforma cuatro años después de su última temporada. El film estará protagonizado por Cillian Murphy y se estrenará el 6 de marzo.
La propuesta de Netflix no solo generó repercusión en redes sociales, sino que también despertó interpretaciones vinculadas al presente de Verón en el fútbol argentino.
La publicación de la cuenta oficial de la plataforma en el país incluyó la frase “esta peli se merece un pasillo”, en alusión a la polémica surgida tras la negativa de Estudiantes a realizar ese gesto frente a Rosario Central. Ese episodio derivó en una sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino.