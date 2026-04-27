El ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen protagonizó un fuerte accidente durante su participación en el Rally de Valonia, en Bélgica. El neerlandés, de 54 años, perdió el control de su auto en un tramo rápido y terminó volcando tras impactar contra un árbol.
Video: el impactante vuelco del padre de Max Verstappen en un rally en Bélgica
El ex piloto neerlandés perdió el control del auto en un tramo de alta velocidad durante la competencia en Valonia, aunque tanto él como su copiloto resultaron ilesos.
El hecho ocurrió en la región de Namur, en un sector conocido por su alta exigencia. Como consecuencia del choque, el Škoda Fabia RS Rally2 quedó seriamente dañado, en imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.
Sin consecuencias graves
A pesar de la violencia del accidente, tanto Verstappen como su copiloto, Jasper Vermeulen, lograron salir ilesos. Los sistemas de seguridad del vehículo resultaron determinantes para evitar lesiones de gravedad.
El episodio generó preocupación en el ambiente del automovilismo, aunque rápidamente se confirmó que ambos se encontraban fuera de peligro. No es la primera vez que el neerlandés atraviesa una situación de este tipo: en 2025 también había sufrido un vuelco durante el Royal Rally de Escandinavia, lo que lo obligó a abandonar la competencia.
Un rally exigente
El Rally de Valonia se caracteriza por sus tramos veloces y técnicos, con curvas cerradas y largas rectas que exigen máxima concentración por parte de los pilotos. Estas condiciones suelen aumentar el riesgo, especialmente en sectores donde cualquier error puede derivar en accidentes de gran magnitud.
El tramo donde ocurrió el incidente es considerado uno de los más desafiantes del recorrido, lo que vuelve a poner en foco la complejidad de este tipo de competencias.
La trayectoria de Jos Verstappen
Jos Verstappen, cuyo nombre completo es Johannes Franciscus Verstappen, nació el 4 de marzo de 1972 en Montfort, Países Bajos. A lo largo de su carrera, participó en 107 Grandes Premios de Fórmula 1 durante ocho temporadas.
Su debut en la categoría se produjo en 1994, año en el que logró sus mejores resultados, incluyendo dos podios en Hungría y Bélgica. En esa temporada sumó sus primeros puntos y finalizó en el décimo puesto del campeonato de pilotos.
Luego de su paso por la máxima categoría, continuó compitiendo en distintas disciplinas del automovilismo y, desde 2022, se volcó al rally, donde participa con un Škoda.
Además, es reconocido por ser el padre de Max Verstappen, actual piloto de Red Bull y una de las figuras más destacadas de la Fórmula 1 en la actualidad.